快訊

未繳1.8萬法拍屋！宜蘭分署認了有瑕疵 將議處相關人員

總統就職日連五年收紅 520後法人點名看好這些族群

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運上驚見小小「不速之客」 還乖乖「戴口罩」網友：寵物嗎？

香港01 / 向樂高
有網友在捷運看到一名乘客用口罩提著一隻蝸牛。（Dcard圖片）
有網友在捷運看到一名乘客用口罩提著一隻蝸牛。（Dcard圖片）

現在各式各樣的動物都可以成為寵物，近日一名網友在捷運上竟看到一種不太尋常的小動物，主人更用口罩提着，讓網友驚呼「牠以口罩為家呢！ 真的是防疫小達人！」。

該名網友在討論區Dcard中以「小蝸搭車也有乖乖戴口罩」為題貼文，表示大家都知道搭捷運要戴上口罩，不過想不到日前回家路上，在捷運看到一個不速之客，「我斜眼瞥見了一個小頭。嗯？是小蝸嗎？」。

原來他看到一名乘客用口罩提著一隻蝸牛，相片可見，蝸牛的身和殼被口罩包着，而蝸牛的頭則露了出來，讓他一時都不敢相信，仔細一看才確定「是小蝸本人無誤」，又笑言「牠以口罩為家呢！ 真的是防疫小達人！」。

樓主之後再補充，乘客故意用口罩裝著蝸牛，因為「蝸牛快爬出來的時候，他會把他挪回來不讓他掉下去」，至於為什麼這樣做只有他自己知道了，而且他本人是有戴口罩的。

網民留言態度分歧，有人稱「有點可愛，但是不會掉出來嗎」、「怎麼說…好噁，可是又有點可愛」、「這是…寵物嗎？」、「只有我好奇為什麼要提着蝸牛」，亦有人覺得不能接受，「我的天啊，這是蝸牛應該算大的吧」、「如果我在那個車廂我一定跟牠保持安全距離」、「我第一次看到有人養蝸牛，還是準備帶回家養的」。

延伸閱讀：

新冠肺炎｜港鐵大媽口罩穿兩個窿露口鼻　同車大叔拉低口罩打乞嚏

趣一趣｜台灣麵包店推戴口罩卡通麵包　網民大叫好可愛想搶購！

文章授權轉載自《香港01》

捷運 寵物 Dcard

相關新聞

捷運上驚見小小「不速之客」 還乖乖「戴口罩」網友：寵物嗎？

現在各式各樣的動物都可以成為寵物，近日台灣一名網民在捷運上竟看到一種不太尋常的小動物，主人更用口罩提着，讓網友驚呼「牠以口罩為家呢！ 真的是防疫小達人！」。

大冠鷲被毒倒險斃命 原來是誤食毒松鼠

翱翔天際的大冠鷲，日前又虛又弱地躺在診療台上，嘴邊還不時流出透明藥酒，經野生動物急救站獸醫檢查後發現，口內有傷及吸入性肺...

觀音又見小抹香鯨迷航擱淺 海巡鯨豚人員緊急搶救

桃園市觀音海水浴場附近海岸沙灘今天中午突然出現一隻保育類小抹香鯨擱淺，前往玩水的民眾看見通報，海巡署北部分署第八岸巡隊據...

大馬漁民捕捉巨型魟 拿刀踩踏拍照遭網友罵翻

馬來西亞一位漁民近日捕獲到巨型淡水黃貂魚（urogymnus polylepis），俗稱魟魚，而興奮踩在上方拍照留念還上傳網路分享，但這舉動也引起網友謾罵，認為此為瀕危物種不應捕獵，不過事後也證實漁民所獲並非受保護品種。

【動物冷知識】有毛動物都表裡如一？其實剃毛後媽都認不得

今天我們來看看三種黑白色動物的毛皮底下，分別是什麼顏色吧～

你家的毛寶貝過胖了嗎？學做低卡減肥餐簡單又營養

你家毛寶貝過胖了嗎？新北市經寵物登記的犬貓數量總計15萬隻，約有22500隻犬貓過胖，容易有高血脂、高血糖、高血壓等健康...

擁有「大叔臉」的海豹寶寶？ 一見父母照網笑翻：基因的烙印

大家印象中的海豹寶寶，應該都有著水汪汪的無辜大眼睛和呆萌表情，但日本鳥羽水族館新出生的海豹寶寶，卻長了一張「大叔臉」，引起網友熱議，讓水族館不得不PO出影片澄清先前發的照片「真的不是合成的」。

萌！國王企鵝換新衣等繁殖 「領頭鵝」率隊晨走練體力

國王企鵝一年一度換羽期來臨，等換上新羽後，將「盛裝」迎接繁殖季。為了增強體魄提高配對成功率，台北市立動物園每天都會安排晨...

黑鳶「小茄子」 從屏東飛到山東

台灣黑鳶一向分南、北兩大族群，彼此不交流，但屏科大保育類野生動物收容中心四月底野放遭老鼠藥毒害的黑鳶「小茄子」，經衛星追...

「超狂的小茄子飛行路徑」證實台灣有黑鳶存在候鳥族群

屏東科技大學野生動物保育研究所鳥類生態研究室長期致力台灣猛禽保育，2010年起，累計發現30起黑鳶救傷或死亡案例，有24...

水獺悲歌！ 金門發現稀有歐亞水獺屍體 將解剖釐清死因

歐亞水獺為保育類動物，金門縣動植物防疫所接獲通報，在西園村莊附近發現歐亞水獺屍體，縣府即刻前往確認並冰存屍體，金門縣建設...

軍人為防疫離家半年 臨走擁吻寵物狗：會很想念最好的朋友

有養狗的飼主都懂，出門在外最掛念的就是在家等待主人的狗狗。一名軍人近日被指派支援疫情防疫，必須離家半年以上，因此將寵物狗羅克（Rocco）交由中途之家照顧，臨走前他與羅克合照了幾張照片，照片相當溫馨，吸引1.7萬名網友按讚。

熱門新聞

明早大雨就來了！鋒面加西南風影響 氣象局曝各地雨勢

氣象專家吳德榮示警 21日起防致災性降雨

限12天！馬辣「4人同行1人免費」 玉荷包＋芒果吃到飽

梅雨鋒面強降雨南部仍未能解渴 南水局點出關鍵原因

雲林台南淹水 滯留鋒明起雨更大

世界罕見！越南女肝臟子宮外孕23周 婦產醫：不可思議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。