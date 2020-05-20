捷運上驚見小小「不速之客」 還乖乖「戴口罩」網友：寵物嗎？

現在各式各樣的動物都可以成為寵物，近日一名網友在捷運上竟看到一種不太尋常的小動物，主人更用口罩提着，讓網友驚呼「牠以口罩為家呢！ 真的是防疫小達人！」。

該名網友在討論區Dcard中以「小蝸搭車也有乖乖戴口罩」為題貼文，表示大家都知道搭捷運要戴上口罩，不過想不到日前回家路上，在捷運看到一個不速之客，「我斜眼瞥見了一個小頭。嗯？是小蝸嗎？」。

原來他看到一名乘客用口罩提著一隻蝸牛，相片可見，蝸牛的身和殼被口罩包着，而蝸牛的頭則露了出來，讓他一時都不敢相信，仔細一看才確定「是小蝸本人無誤」，又笑言「牠以口罩為家呢！ 真的是防疫小達人！」。

樓主之後再補充，乘客故意用口罩裝著蝸牛，因為「蝸牛快爬出來的時候，他會把他挪回來不讓他掉下去」，至於為什麼這樣做只有他自己知道了，而且他本人是有戴口罩的。

網民留言態度分歧，有人稱「有點可愛，但是不會掉出來嗎」、「怎麼說…好噁，可是又有點可愛」、「這是…寵物嗎？」、「只有我好奇為什麼要提着蝸牛」，亦有人覺得不能接受，「我的天啊，這是蝸牛應該算大的吧」、「如果我在那個車廂我一定跟牠保持安全距離」、「我第一次看到有人養蝸牛，還是準備帶回家養的」。

延伸閱讀：

新冠肺炎｜港鐵大媽口罩穿兩個窿露口鼻 同車大叔拉低口罩打乞嚏

趣一趣｜台灣麵包店推戴口罩卡通麵包 網民大叫好可愛想搶購！

文章授權轉載自《香港01》