大馬漁民捕捉巨型魟 拿刀踩踏拍照遭網友罵翻

馬來西亞一位漁民近日捕獲到巨型淡水黃貂魚（urogymnus polylepis），俗稱魟魚，而興奮踩在上方拍照留念還上傳網路分享，但這舉動也引起網友謾罵，認為此為瀕危物種不應捕獵，不過事後也證實漁民所獲並非受保護品種。

根據「星洲網」報導，一位漁民希普尼（Azeri Hipni）與其他3名同伴在倫樂河投下漁網，原本只打算捉魚和蝦，沒想到竟是巨型魟魚落網，由於當時魟魚不停掙扎，最後他們花了一個半小時才將牠撈起。

希普尼表示，雖然以前也曾捉到過巨型魟魚，但這是第一次捕到這麼大型，估計體型有5個成年人的大小，約280公斤寬則有4尺左右，對於能捕捉到如此巨大的魟魚，他也覺得相當有福氣，興奮之下希普尼也和他的同伴拿刀一同踩在魟魚身上拍照留念。

不過此舉卻引來眾人撻伐，「海峽時報」報導提到，巨型魟魚是一種古老的魚類，已被列為頻臨物種，平時多生活在東南亞的河底，對於漁民這樣的行為，友善動物、生態系統的提倡者烏瑪·德維（Uma Devi）博士直批行為令人作嘔，「犯下這種非人道的行為是否值得為之驕傲？」，而網友也說「非常難過看到這麼美的生物被殺，應該讓牠離開的」。

不過事後三馬丹漁業局局長伊斯邊阿比表示，目前只有珊瑚礁鬼蝠魟（Mobula alfredi）和鬼蝠魟（Mobula birostris）兩種類被列為受保護品種，而漁民所捕的魟魚為多鱗沙粒魟（Urogymnus polylepis）並非是受保護品種，因此沒有牴觸法律。