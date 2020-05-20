快訊

「退群王」川普又來了！美威脅退世衛 對台是好是壞？

有影片！蘇嘉全搶念就職誓詞2字 蘇貞昌超殺眼神瞪過來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大馬漁民捕捉巨型魟 拿刀踩踏拍照遭網友罵翻

聯合新聞網 / 綜合報導
大馬漁民捕獲巨型魟高調拿刀拍照引公憤。圖片來源／ 臉書
大馬漁民捕獲巨型魟高調拿刀拍照引公憤。圖片來源／ 臉書

馬來西亞一位漁民近日捕獲到巨型淡水黃貂魚（urogymnus polylepis），俗稱魟魚，而興奮踩在上方拍照留念還上傳網路分享，但這舉動也引起網友謾罵，認為此為瀕危物種不應捕獵，不過事後也證實漁民所獲並非受保護品種。

根據「星洲網」報導，一位漁民希普尼（Azeri Hipni）與其他3名同伴在倫樂河投下漁網，原本只打算捉魚和蝦，沒想到竟是巨型魟魚落網，由於當時魟魚不停掙扎，最後他們花了一個半小時才將牠撈起。

希普尼表示，雖然以前也曾捉到過巨型魟魚，但這是第一次捕到這麼大型，估計體型有5個成年人的大小，約280公斤寬則有4尺左右，對於能捕捉到如此巨大的魟魚，他也覺得相當有福氣，興奮之下希普尼也和他的同伴拿刀一同踩在魟魚身上拍照留念。

不過此舉卻引來眾人撻伐，「海峽時報」報導提到，巨型魟魚是一種古老的魚類，已被列為頻臨物種，平時多生活在東南亞的河底，對於漁民這樣的行為，友善動物、生態系統的提倡者烏瑪·德維（Uma Devi）博士直批行為令人作嘔，「犯下這種非人道的行為是否值得為之驕傲？」，而網友也說「非常難過看到這麼美的生物被殺，應該讓牠離開的」。

不過事後三馬丹漁業局局長伊斯邊阿比表示，目前只有珊瑚鬼蝠魟（Mobula alfredi）和鬼蝠魟（Mobula birostris）兩種類被列為受保護品種，而漁民所捕的魟魚為多鱗沙粒魟（Urogymnus polylepis）並非是受保護品種，因此沒有牴觸法律。

漁民 鬼蝠魟 馬來西亞 珊瑚 東南亞

延伸閱讀

移工薪水贏過很多人？ 網曝關鍵原因「用時間換來的」

她逛全聯看到「這款吐司」秒買 網友：當早餐很方便

樓上浴室漏水引天花板裂大縫 他害怕睡到一半浴缸掉下來

他想向同居女友收房租分擔房貸 網轟「不如自己住」

相關新聞

【動物冷知識】有毛動物都表裡如一？其實剃毛後媽都認不得

今天我們來看看三種黑白色動物的毛皮底下，分別是什麼顏色吧～

大馬漁民捕捉巨型魟 拿刀踩踏拍照遭網友罵翻

馬來西亞一位漁民近日捕獲到巨型淡水黃貂魚（urogymnus polylepis），俗稱魟魚，而興奮踩在上方拍照留念還上傳網路分享，但這舉動也引起網友謾罵，認為此為瀕危物種不應捕獵，不過事後也證實漁民所獲並非受保護品種。

大冠鷲被毒倒險斃命 原來是誤食毒松鼠

翱翔天際的大冠鷲，日前又虛又弱地躺在診療台上，嘴邊還不時流出透明藥酒，經野生動物急救站獸醫檢查後發現，口內有傷及吸入性肺...

觀音又見小抹香鯨迷航擱淺 海巡鯨豚人員緊急搶救

桃園市觀音海水浴場附近海岸沙灘今天中午突然出現一隻保育類小抹香鯨擱淺，前往玩水的民眾看見通報，海巡署北部分署第八岸巡隊據...

你家的毛寶貝過胖了嗎？學做低卡減肥餐簡單又營養

你家毛寶貝過胖了嗎？新北市經寵物登記的犬貓數量總計15萬隻，約有22500隻犬貓過胖，容易有高血脂、高血糖、高血壓等健康...

擁有「大叔臉」的海豹寶寶？ 一見父母照網笑翻：基因的烙印

大家印象中的海豹寶寶，應該都有著水汪汪的無辜大眼睛和呆萌表情，但日本鳥羽水族館新出生的海豹寶寶，卻長了一張「大叔臉」，引起網友熱議，讓水族館不得不PO出影片澄清先前發的照片「真的不是合成的」。

萌！國王企鵝換新衣等繁殖 「領頭鵝」率隊晨走練體力

國王企鵝一年一度換羽期來臨，等換上新羽後，將「盛裝」迎接繁殖季。為了增強體魄提高配對成功率，台北市立動物園每天都會安排晨...

黑鳶「小茄子」 從屏東飛到山東

台灣黑鳶一向分南、北兩大族群，彼此不交流，但屏科大保育類野生動物收容中心四月底野放遭老鼠藥毒害的黑鳶「小茄子」，經衛星追...

「超狂的小茄子飛行路徑」證實台灣有黑鳶存在候鳥族群

屏東科技大學野生動物保育研究所鳥類生態研究室長期致力台灣猛禽保育，2010年起，累計發現30起黑鳶救傷或死亡案例，有24...

水獺悲歌！ 金門發現稀有歐亞水獺屍體 將解剖釐清死因

歐亞水獺為保育類動物，金門縣動植物防疫所接獲通報，在西園村莊附近發現歐亞水獺屍體，縣府即刻前往確認並冰存屍體，金門縣建設...

軍人為防疫離家半年 臨走擁吻寵物狗：會很想念最好的朋友

有養狗的飼主都懂，出門在外最掛念的就是在家等待主人的狗狗。一名軍人近日被指派支援疫情防疫，必須離家半年以上，因此將寵物狗羅克（Rocco）交由中途之家照顧，臨走前他與羅克合照了幾張照片，照片相當溫馨，吸引1.7萬名網友按讚。

法鬥曝曬太陽一小時！主人激動嗆「我有在看，狗皮膚病要曬」

太誇張！有網友在路邊驚見一隻寵物法鬥狗，他表示，當時天氣炎熱，法鬥就被拴在路邊花園曬太陽一小時，事後找到狗主人，對方態度非常激動，詢問對方是否知道法鬥很怕熱，可能會熱死，對方竟說「我知道啊，我在三樓有在看」，還說是因為狗有皮膚病、洗好澡要曬太陽。

熱門新聞

真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

氣象專家吳德榮示警 21日起防致災性降雨

農地要做什麼才可以年收入超過60萬？ 網曝1招：不只賺60萬

明早大雨就來了！鋒面加西南風影響 氣象局曝各地雨勢

限12天！馬辣「4人同行1人免費」 玉荷包＋芒果吃到飽

梅雨鋒面強降雨南部仍未能解渴 南水局點出關鍵原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。