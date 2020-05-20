擁有「大叔臉」的海豹寶寶？ 一見父母照網笑翻：基因的烙印
大家印象中的海豹寶寶，應該都有著水汪汪的無辜大眼睛和呆萌表情，但日本鳥羽水族館新出生的海豹寶寶，卻長了一張「大叔臉」，引起網友熱議，讓水族館不得不PO出影片澄清先前發的照片「真的不是合成的」。
鳥羽水族館3月才出生的貝加爾湖海豹寶寶，經網友票選後取名為「微笑君」（ニコ、nico）。然而不過兩個月，當初有著純白毛皮和圓滾滾黑眼珠的微笑君，竟已出現「中年大叔樣」。
這樣的反差也讓微笑君意外爆紅，網友紛紛笑道「有兩隻海豹寶寶？」、「這照片是合成的吧？」，令水族館不得不PO出影片以證明微笑君是真的長了一張老臉。甚至還有網友搞笑P圖，將牠的臉和穿西裝、梳油頭的人像合成，毫無違和感。
ニコちゃんごめんなさい🙇🏻♀️— 神田川まつこ (@kandagawamatuko) May 8, 2020
おじさん顔といわれているので💦
ホントにおじさんかどうか作ってみました
ホントでした💦🙏 pic.twitter.com/cy1WKhZtVW
鳥羽水族館還加碼公布微笑君爸媽長相，看見牠們倆同樣長著一張嚴肅的「大叔臉」，就知道遺傳的厲害了。網友在下面留言表示「微笑君長得像媽媽」、「父母的眼睛……www」、「基因的烙印啊」。
【ぺんぺん】ちなみに・・・ ニコのお父さんとお母さんはこちらです #鳥羽水族館 #バイカルアザラシ #休園中の動物園水族館 #懐かしのマロ時代 pic.twitter.com/ootawTrwPm— 鳥羽水族館（TOBA AQUARIUM） (@TOBA_AQUARIUM) May 3, 2020
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