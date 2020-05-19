大冠鷲疑吃松鼠中毒 遭灌藥酒解毒醉茫茫

日前有民眾送大冠鷲到南投野生動物急救站，大冠鷲嘴邊流出藥酒，疑似吃下一隻誤食老鼠藥死亡的松鼠，而遭民眾用藥酒解毒，所幸大冠鷲經獸醫師清洗嗉囊後，已恢復健康。

農委會特有生物研究保育中心所成立的野生動物急救站，專門急救政府單位或民眾發現的傷病野生動物。急救站設有野生動物手術室、X光室以及傷病野生動物監視系統等，有專業的獸醫師和專業人員，負責動物急救醫療及飼養管理工作。

野生動物急救站的臉書專頁貼文指出，日前有民眾帶著大冠鷲到急救站，民眾向急救站人員說明，大冠鷲被發現時倒在松鼠旁，而松鼠已經吃了老鼠藥死亡，懷疑大冠鷲是吃了松鼠而中毒。

急救站人員將虛弱的大冠鷲移到診療台，發現大冠鷲嘴邊不時流出透明藥酒，詢問民眾後才得知，民眾以為大冠鷲中毒可以比照人類，灌食「九股藤藥酒」解毒。獸醫師發現大冠鷲口內有傷，也有吸入性肺炎，於是清洗大冠鷲的嗉囊，讓大冠鷲在氧氣房休養4天後，終於恢復元氣。

野生動物急救站指出，民眾發現野生動物路倒時，表示動物是處在不健康和虛弱的狀態，呼籲民眾不要餵食與給藥，而是應儘速送到專門的救傷單位，由他們來負責救治的工作。