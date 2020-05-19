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黑鳶「小茄子」 從屏東飛到山東

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣報導
黑鳶「小茄子」在今年四月廿七日野放，圖為野放前的檢查。圖／屏科大野保所鳥類生態研究室提供
黑鳶「小茄子」在今年四月廿七日野放，圖為野放前的檢查。圖／屏科大野保所鳥類生態研究室提供

台灣黑鳶一向分南、北兩大族群，彼此不交流，但屏科大保育類野生動物收容中心四月底野放遭老鼠藥毒害的黑鳶「小茄子」，經衛星追蹤發現牠從屏東飛往宜蘭，單日狂飛二六○公里，打破「中部結界」；「小茄子」還一路飛往大陸境內，證明台灣有黑鳶候鳥族群的存在。

屏科大鳥類生態研究室研究員林惠珊說，今年二月農民發現一隻黑鳶墜落在屏東一處茄子園，經抽血檢查研判是老鼠藥中毒，照料兩個多月後康復，四月廿七日野放，並利用衛星追蹤器記錄行蹤，了解野放後的狀況。

「跟著小茄子去旅行！」林惠珊說，小茄子一開始都在屏東活動，五月五日清早突然展開急行軍，一天之內從屏東飛到宜蘭，飛越海拔二千五百公尺中央山脈稜線，從高雄六龜、南投武陵、宜蘭大同、礁溪，最後飛到雪隧山上過夜，狂飛二六○公里，創下台灣追蹤黑鳶飛行最遠和最高紀錄，更打破原本台灣南北黑鳶族群不相往來「中部結界」。

林惠珊說，五月八日發現小茄子一早從富貴角燈塔出海往北飛，傍晚抵達大陸溫州外海一處無人島，跨海飛行二百多公里；九日進入浙江內陸，十三日抵達江蘇，十四日到上海，昨天到山東，「超狂小茄子還沒停」。

林惠珊說，黑鳶廣泛分布歐亞非和大洋洲，在世界其他地方有留鳥及候鳥族群，但台灣以往只發現留鳥族群，這次小茄子一路往北飛向大陸，推測牠可能是在亞洲北方出生的黑鳶，冬季來台過冬，五月初隨候鳥北返，這也首度證實台灣的黑鳶除留鳥外，也存在候鳥族群，解答台灣鳥類學界多年來的猜測。

屏東 野放 屏科大

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