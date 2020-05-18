誤闖高雄港小虎鯨活力旺 救援行動暫告終

滯留高雄港100號碼頭的7隻小虎鯨經海保署集結跨單位救援團隊連日努力，今天嘗試就近鎮定救援，但因牠們活力十足且積極保護同伴，經過數次嘗試終未能成功，傍晚暫時放棄。

海保署指出，這次救援行動目標在於將較衰弱個體鎮定後，評估是否適宜人道處理或移送外海野放。不過，救援人員雖成功以藥劑投射器注射藥品注入其中1隻，但其他6隻小虎鯨圍繞在周圍警戒，加上被注射小虎鯨稍後也展現出高度活動力，為避免救援人員受小虎鯨攻擊，傍晚救援活動告終。

救援團隊研究員姚秋如說，觀察現場小虎鯨族群與上週六誤闖族群似有不同，可能有新加入個體，這群小虎鯨目前活力很好，難以接近，未來將持續觀察，再研商後續可能的救援行動。

海保署表示，這次行動集結海保署、海巡署、高市府、中鋼、高雄港務分公司及多名鯨豚專家及其團隊近70 人，其中中鋼派出2艘船、高雄水中運動協會2艘船、海巡署出動100噸巡邏船，水試所1艘。

海保署表示，雖這次救援小虎鯨失敗但仍是非常重要經驗，包括計畫的整合及於短時間內整合各單位資源，希望藉這次行動過程增加對小虎鯨生態習性的認識，有助於後續行動的規劃，成為類似案件的處理參據，海保署也將持續與專家研商處理對策。