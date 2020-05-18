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歐亞水獺遭路殺 確切死因待解剖釐清

中央社 / 金門縣18日電

金門縣政府建設處今天指出，民眾在金沙鎮西園村莊附近路面發現一隻死亡歐亞水獺，由於沒有明顯外傷，以X光檢查也沒有像往例路殺有明顯骨折或粉碎性骨折情形，將進一步解剖釐清死因。

縣府建設處發布新聞指出，金門縣動植物防疫所16日深夜接獲民眾通報，在西園村莊附近路面，有保育類動物歐亞水獺死亡；防疫所人員趕抵現場確認水獺死亡後攜回冰存。

經過金門縣野生動物救援暨保育協會初步檢驗，這隻水獺頭尾長約1公尺，屬於雄性的成年水獺，由於外觀上沒有明顯外傷，以X光檢查也沒有像往例路殺有明顯骨折或粉碎性骨折情形，後續將由農業委員會家畜衛生試驗所進一步解剖檢查，釐清確切死因。

建設處表示，根據往年案例推測，湖塘乾涸、棲地壓縮或繁殖季節，歐亞水獺容易因為領域競爭或尋找食物而進行遷徙移動，尤其在旱季時更容易發生。

建設處長文水成表示，歐亞水獺數量稀少，目前金門僅存200隻左右；威脅歐亞水獺生存的因子包含棲地減少破碎化、水質惡化、道路與車輛撞擊致死（路殺）、施工時直接或間接帶來的干擾及遊蕩犬貓威脅等。

文水成表示，民眾如果能主動關注並巡查週遭生態環境，發現有受傷生病或死亡水獺，即便是死亡的個體，經民眾主動通報再檢驗，都能提供許多有關水獺不為人知的寶貴資訊，找出威脅水獺的因子進而改善，共同守護保珍貴的水獺。

建設處表示，未來將評估推動水獺主動通報與社區巡查機制；呼籲民眾如發現水獺傷病等狀況，請通報縣府、金門國家公園或金門縣野生動物救援暨保育協會等相關單位，進行緊急處理。

金門 骨折 國家公園

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