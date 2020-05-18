軍人為防疫離家半年 臨走擁吻寵物狗：會很想念最好的朋友

有養狗的飼主都懂，出門在外最掛念的就是在家等待主人的狗狗。一名軍人近日被指派支援疫情防疫，必須離家半年以上，因此將寵物狗羅克（Rocco）交由中途之家照顧，臨走前他與羅克合照了幾張照片，照片相當溫馨，吸引1.7萬名網友按讚。

Matt Tidball為一名軍人，由於近日新冠肺炎疫情肆虐，他被指派支援防疫任務，必須離家半年以上，因此只好將羅克託付給中途之家照顧，他近日於臉書社團Dogspotting Society發文表示，「不得不跟我的男孩羅克說再見，我即將被指派前往支援疫情防疫，我感到很榮耀可以為防疫盡一份心力，但我會很想念我最好的朋友」。

他分享了三張與羅克的合照，照片中他給了羅克深情的一吻，一人一狗的合照可見感情極佳，也感覺得出來相當不捨離開彼此，羅克面對鏡頭也是笑容滿面，非常可愛。

溫馨貼文引來1.7萬人按讚、1000餘人留言，網友留言「謝謝你對國家的付出與努力，相信等你安全回家時，你的狗一定會非常興奮」、「狗狗好可愛」、「願上帝保佑你」。