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法鬥曝曬太陽一小時！主人激動嗆「我有在看，狗皮膚病要曬」

聯合新聞網 / 綜合報導
法鬥在大熱天被拴在路邊。圖／取自爆料公社
法鬥在大熱天被拴在路邊。圖／取自爆料公社

有網友在路邊驚見一隻寵物法鬥狗疑似被虐，他表示，當時天氣炎熱，法鬥就被拴在路邊花園曬太陽一小時，事後找到狗主人，對方態度非常激動，詢問對方是否知道法鬥很怕熱，可能會熱死，對方竟說「我知道啊，我在三樓有在看」，還說是因為狗有皮膚病、洗好澡要曬太陽。

有網友在爆料公社發文指出，在新竹武陵路發現一隻米白色的法鬥狗，被拴在花園邊曬太陽，由於擔心狗狗被曬到中暑，他先是給狗喝水，之後再帶到寵物醫院掃晶片。

該網友表示，法鬥身上沒有晶片，回到事發地後遇到自稱狗主人的男子，然而對方態度很差，面對質疑是否知道法鬥很怕熱、可能會曬死，男子竟說「那是我的狗啦！我知道會曬死啊，我在三樓，我有在看，我不能曬牠嗎？」

狗主人還說，「我就曬在那邊，曬了一小時，牽我的狗要幹嘛，狗洗好澡我讓牠曬太陽不行嗎？你不要管我曬多久，我知道法鬥很怕熱，你不要管我啦！」男子還打電話給其他人表示「我的狗被人抱去，現在在跟我吵」。

該網友表示，之後有請警察來協調，事件才算落幕，不過法鬥有這種主人真的很可憐，但也愛莫能助。

其他網友也生氣留言「現在外面31度欸~狗感覺都要成狗乾了」」、「這種大熱天先通報動保吧。不當飼養這主人不行」、「這種狗非常的怕熱會掛的啦...」、「飼主綁在太陽下看看，垃圾人」、「太熱了啦，人都受不了了，更何況有毛的狗」、「飼主有問題嗎，自己怎麼不去曬看看」、「不會養法鬥就不要害法鬥」。

寵物 中暑

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