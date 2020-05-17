碰撞車禍毛小孩受困 路人合力抬起小黃救援

一輛計程車今天下午行經基隆市愛三、仁四路口時發生車禍，造成一名女子嘴唇撕裂傷，她飼養的小狗受困車底，約10名路人見狀，合力將計程車抬起救出小狗送至一旁動物醫院治療。

網友在臉書（Facebook）社團「基隆人」發文表示，今天下午3時15分在仁愛市場路口發生一起碰撞車禍，有店家聽到小狗哀嚎聲，發現小狗被壓在車底，當時大家都很緊張，還有人想爬進車底拯救小狗，最後大家合力將車抬起來救出小狗。

這名網友指出，她看到大家合作無間感動到快要落淚，謝謝基隆人，謝謝大家的愛心「你們都是最美的風景」，發文一出有不少網友留言讚賞，有網友說，「謝謝你們無私的愛」、「基隆人，就是有愛」，也有人留言，「好美的大家，讓基隆更有溫度」、「基隆人就是這麼棒這麼優」。

基隆市消防局獲報後立刻派員將飼主郭姓女子送醫，所幸郭女僅左上唇受有撕裂傷，經治療後已無大礙，至於小狗傷勢，有網友留言回應，救出時看起來無大礙，但看起來走路有點一拐一拐，送到一旁的動物醫院治療。