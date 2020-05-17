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誤闖部落被狗追咬獲救廣原小熊 今天清晨中央山脈野放

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
台東廣原小熊在野訓期間已學會獵捕其他野生動物。圖／台東林管處提供
台東廣原小熊在野訓期間已學會獵捕其他野生動物。圖／台東林管處提供

去年年7月27日誤闖台東縣海端鄉廣原村，遭村內兩隻大狗追咬的落單雌性小台灣黑熊，幸獲村民援救脫困，並由部落依據布農族儀式命名為姆拉斯（Mulas），林務局台東林區管理處接手照養、野訓至今，今天上午7點由直升機載送，順利回到中央山脈野放

Mulas從被發現時只有3 公斤，今天野放前體重已長到42公斤，年齡一歲左右。照養期間歷經4次健康檢查，狀態良好。

台東林管處表示，Mulas野訓期間學會取食各種植物、野果，也學會獵捕野生動物，還展現上樹築巢棲息的行為，經評估已達可獨立生活的年齡及體型，今天上午7點在2位獸醫師護送下，搭乘民間航空直升機，順利飛往事前勘察過環境與食物來源豐富的野放點野放。

台東林管處指出，抵達現場後，工作人員讓Mulas先在籠內待了一個多小時，讓牠觀察這片未來屬於牠的森林，籠門開啟後，只見Mulas緩緩步出，向周邊張望探索並緩步前進，然後以稍快步伐奔跑向森林中。

台東林管處表示，已從Mulas佩掛的衛星發報器接收到傳回的訊號，顯示Mulas已經開始活動，且Mulas往南移動了1.2公里。

台東林區管理處指出，未來至少半年時間，會持續利用衛星發報器的監測追蹤，希望能掌握Mulas野放後的動態，根據回傳的訊息，也令工作團隊稍為感到安心。

台東廣原小熊今天在中央山脈某處野放。記者羅紹平／翻攝
台東廣原小熊今天在中央山脈某處野放。記者羅紹平／翻攝
台東廣原小熊今天在中央山脈某處野放。圖／台東林管處提供
台東廣原小熊今天在中央山脈某處野放。圖／台東林管處提供

台東 野放 獸醫師

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