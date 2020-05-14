小鄰居寫情書求認識「小金」 示愛內容曝光萌暈萬名網友
收情書可不只是人類的專利！在美國芝加哥有位主人養了一隻名叫亞瑟（Arthur)的年幼黃金獵犬，最近牠收到了一封情書，原來是牠可愛的模樣擄獲了隔壁小鄰居的心，於是寫了封信，向主人毛遂自薦，表示等疫情過去後可以幫忙帶亞瑟去散步。
飼主在IG上po出這封可愛的情書，並以狗狗的口吻寫道「我和一個小小人類成為朋友了！牠大概和我差不多高，我猜我從他身上獲得的零食一定比主人給的還多。」而那封信上寫著「你好，我的鄰居，我叫做特洛伊（Tory）。我想也許等疫情過後，你們會需要一位狗保母，如果可以的話，我可以幫忙帶你的狗狗去散步！」
主人也持續更新亞瑟與特洛伊的後續故事，他們一起度過了一段美好的時光，並成為好朋友，雖然因為隱私因素而沒有拍照，但這好消息仍令許多網友開心，光是該則貼文就吸引了萬人按讚。
小孩與狗狗之間純真的友誼也引起網友注意，照片被廣泛轉發到國外各大社群軟體上，為亞瑟帶來許多新的追蹤者。甚至還有網友留言表示「我特別註冊了IG帳號，只為了看看後續如何」、「這是我看過最可愛的事情！」、「雖然我無法參與，但對我來說這是這陣子最重要的事情」、「在這疫情之下的瘋狂世界，還能看到亞瑟和特洛伊聚在一起的好消息，真是讓我太開心了！」、「這是最好的消息」。
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Omg hello to all my new frens 🥰 And thanks @weratedogs and @reddit for thinking I’m cute!!! Just a quick pupdate - me and the smol neighbor had a really great (socially distant) play date today. Because he’s so smol we didn’t take any pics just for privacy purposes but he told me all about his dog fren and even showed me some dance moves!! I have a feeling we’re gonna be best buds!!
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