小鄰居寫情書求認識「小金」 示愛內容曝光萌暈萬名網友

收情書可不只是人類的專利！在美國芝加哥有位主人養了一隻名叫亞瑟（Arthur)的年幼黃金獵犬，最近牠收到了一封情書，原來是牠可愛的模樣擄獲了隔壁小鄰居的心，於是寫了封信，向主人毛遂自薦，表示等疫情過去後可以幫忙帶亞瑟去散步。

飼主在IG上po出這封可愛的情書，並以狗狗的口吻寫道「我和一個小小人類成為朋友了！牠大概和我差不多高，我猜我從他身上獲得的零食一定比主人給的還多。」而那封信上寫著「你好，我的鄰居，我叫做特洛伊（Tory）。我想也許等疫情過後，你們會需要一位狗保母，如果可以的話，我可以幫忙帶你的狗狗去散步！」

主人也持續更新亞瑟與特洛伊的後續故事，他們一起度過了一段美好的時光，並成為好朋友，雖然因為隱私因素而沒有拍照，但這好消息仍令許多網友開心，光是該則貼文就吸引了萬人按讚。

小孩與狗狗之間純真的友誼也引起網友注意，照片被廣泛轉發到國外各大社群軟體上，為亞瑟帶來許多新的追蹤者。甚至還有網友留言表示「我特別註冊了IG帳號，只為了看看後續如何」、「這是我看過最可愛的事情！」、「雖然我無法參與，但對我來說這是這陣子最重要的事情」、「在這疫情之下的瘋狂世界，還能看到亞瑟和特洛伊聚在一起的好消息，真是讓我太開心了！」、「這是最好的消息」。

在 Instagram 查看這則貼文 Arthur the Golden Boy 🐶（@arthurthefloof）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 9 日 上午 8:53 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Arthur the Golden Boy 🐶（@arthurthefloof）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 11 日 上午 8:38 張貼