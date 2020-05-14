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影／吃乾抹淨！巨蟒倒吊一小時生吞袋貂 網友驚嘆：太壯觀

聯合新聞網 / 綜合報導
一隻地氈蟒正在吞食袋貂。圖／Facebook
一隻地氈蟒正在吞食袋貂。圖／Facebook

澳洲東岸的「陽光海岸補蛇人（Sunshine Coast Snake Catchers）」史都華‧麥肯齊（Stuart McKenzie）本週三早晨，在布里斯本（Brisbane）北邊約 100 公里處的莫羅拉巴（Mooloolaba），發現一條兩公尺長的地氈蟒正在吞食一隻成年的袋貂。這個景象實在過於少見，讓他興奮地拍下影片，上傳到Facebook。

史都華表示，這隻地氈蟒總共花了一個小時左右來吞食這隻成年袋貂，「我很驚訝他們居然能夠倒立著進食這麼大的獵物。」許多網友看了影片也紛紛驚嘆，認為這隻地氈蟒實在非常壯觀。

一隻地氈蟒正在吞食袋貂。圖／Facebook
一隻地氈蟒正在吞食袋貂。圖／Facebook

地氈蟒最長可以長到三公尺，因為沒有毒性，所以不會對人類造成直接的危害，但有時會狩獵人類的寵物。今年四月，澳洲便有一戶人家，寵物貓被地氈蟒獵食，釀成悲劇。

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