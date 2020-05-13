【動物冷知識】長3公尺、重2百公斤 47000年前袋鼠比現在更Man！

大家好，我是帽帽。

1839年8月19日世界上第一台真正的照相機問世，距今不過181年。

而人類有近10萬年的歷史，這期間也有過許多有趣但現今已滅絕的動物，沒機會一睹這些動物的風采真的覺得很可惜...

今天動物冷知識就來看看這些已滅絕的動物吧。

巨型短面袋鼠的體重約為現今袋鼠的兩倍以上，他們跳躍時不知道會不會造成地震🤔🤔

星尾獸的甲殼與現今犰狳、穿山甲一樣，被視為珍貴的資源，推測星尾獸的滅絕與人類脫離不了太大的關係。

而雖然他有看似強而有力的尾巴，但因視線有限，與其用尾巴與掠食者搏鬥，不如靠堅硬的外殼防禦。而推測星尾是同種族之間競爭使用的原因，是因為科學家有在甲殼上發現骨折的狀況，其導致骨折現象的能量與尾部肌肉產生的能量大致相同。

不知道他們會不會跟袋熊一樣，大出方型的便便🤔🤔

一般認為雙門齒獸是被6萬年前移居至澳洲的人類、及人類帶去的澳洲野犬所滅絕的。

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