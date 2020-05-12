亞洲「殺人蜂」入侵北美屠殺蜜蜂 專家憂引發養蜂業浩劫

新型冠狀病毒疫情未歇，美國近期又面對了另一項生態威脅：專家證實，來自亞洲的大虎頭蜂，日前被目擊到出現在美國西北部的華盛頓州，引發了當地生態專家的擔憂。

根據國家地理雜誌的報導，大虎頭蜂（Vespa Mandarinia）是一種原生於東亞的虎頭蜂（胡蜂），也是世界上最大的虎頭蜂。這種虎頭蜂會以強而有力的下顎咬斷蜜蜂的脖子，將屍體帶回巢中餵食幼蟲。面對體型比他們大的動物時，他們則會以毒針攻擊對方。

當然，蜜蜂也不是毫無反抗之力。長年和大虎頭蜂處在同一個生態系下對抗的日本蜜蜂（Apis cerana japonica），會用身體包圍來襲的大虎頭蜂，匯集成「蜂球」，將大虎頭蜂悶死在其中。

不過，相較之下，較常用於養殖業中製蜜的西方蜜蜂（Apis mellifera），對於大虎頭蜂的抵抗力就極其有限，也因此大虎頭蜂的來襲可能會對美國的養蜂產業造成嚴重的打擊。大虎頭蜂一遇到蜜蜂巢就會進入「殺戮模式」，在短短90分鐘內便能將蜜蜂屠殺殆盡。

日本京都產業大學的研究學者高橋純一表示，大虎頭蜂在日本有「殺人蜂」的稱號，如果暴露在大虎頭蜂的集體攻擊中，其毒液有可能達到跟毒蛇相同的濃度，進而導致死亡。華盛頓州農業部的昆蟲學家魯尼（Chris Looney）呼籲民眾，如果看到大虎頭蜂，千萬不要輕易靠近，大虎頭蜂的毒針遠比一半蜜蜂要長，一般養蜂人所穿的防護衣根本防護不住。

在大虎頭蜂的原生地東亞，因曾發生因受到大虎頭蜂的攻擊而身亡，1985年在台灣發生的曾文水庫虎頭蜂事件便是一例，當時導致了一名教師與兩名學生身亡，十七名學生受傷。

不只是美國的華盛頓州，加拿大的卑詩省也發現了這種虎頭蜂的蹤跡。華盛頓州農業部的昆蟲學家魯尼（Chris Looney）表示，如果不能在兩年內控制住大虎頭蜂的擴散，往後恐怕便再也無法防範他們所造成的災害。

不過，魯尼也提醒民眾不必過度恐慌，目前在美國國內確定的目擊情報僅有兩件，反而有許多通報都是將歐洲黃蜂（Vespa crabro）誤認成大虎頭蜂的案例。歐洲黃蜂的攻擊性遠於亞洲來的大虎頭蜂，對人類也不會造成嚴重的威脅。