日本海豚沖上江之島沙灘險死 水族館人員火速到場救一命

海洋動物每逢大遷徙時，或現離群迷路甚至受傷的意外，幸獲人類幫助才可保命重回大海。日本江之島最近就有一條海豚因為意外被沖上沙灘，嚴重脫水下奄奄一息，無法自行返回水面。附近的水族館人員隨即到達現場協助救援，為海豚打針救命，集數人之力終合力將牠抬出大海，成功把海豚送回屬於牠的海洋，感動在場的無數人。

江之島民眾於周六（9日）早上在沙灘發現一隻海豚被沖到岸上，隨即打電話聯絡新江之島水族館，希望派人前往現場幫忙。館內數位職員包括獸醫迅速到場並在沙灘發現該尾奄奄一息的海豚，職員馬上用毛巾包起牠，並進行檢查。

獸醫發現海豚屬雌性，身長超過2米，估計是迷路而闖到沙灘。但當時因為脫水顯得非常虛弱，故先為牠在身上澆水之外，亦打營養針補充體力。經歷3小時的救援，海豚的情況有所好轉，數位職員遂馬上合力抬起海豚，把牠送回大海。

第一次重出水面時，海豚似乎還未適應，只懂在淺灘內游走，職員大為緊張，於是又再抱起牠，並送向更深的水域，最終大家亦望着牠成功游出大海，在場的所有人才鬆一口氣。

其中一職員表示，見到海豚重回海洋感到非常安慰，「看到牠消失了，就知道牠回到了該去的地方」。亦有網民大讚水族館職員仗義幫忙，令一眾動物能夠安全地生活，「謝謝你們，辛苦了」、「很感動呢」、「大自然需要人類和動物和平共存」。

延伸閱讀：

深水灣現熱帶斑海豚-不畏生接觸人類-泳客-主動游埋嚟

【有片】深水灣現海豚 港海域罕見 泳客撫摸合照﹕有錢都買唔到

文章授權轉載自《香港01》