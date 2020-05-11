小狗「雙眼長毛」準備被安樂死 獸醫檢查發現：牠根本沒瞎

英國一隻小狗因為先天眼睛長出細毛，農場主人以為牠失明了，便打算將牠安樂死，剛好一位女子送貨到農場時看到了這隻小狗，決定將牠收養，並發現小狗奔跑時完全沒有困難，送給獸醫檢查才發現小狗根本沒有瞎掉，只是沒辦法看到全部的視野，而獸醫也發現小狗是因為眼球後方有腫瘤，才會出現眼球長出細毛的狀況，不過這並不會讓小狗感到疼痛。

根據「Metro」報導，一位英國肯特郡的送貨工人特蕾西（Tracey Smith），在送貨到農場時發現了一群小狗，其中一隻名叫弗蘭基（Frankie）的小狗，眼睛上長著細毛，她向農場工人詢問詳情，對方告知她弗蘭基眼睛失明，不能在農場上使用或當作寵物出售，所以打算將牠安樂死。

特蕾西聽聞後決定領養弗蘭基，她帶牠去獸醫院，所有人都對弗蘭基的眼睛感到困惑，獸醫先給牠注射了針劑，並要求特蕾西將牠先當作失明的狗看待，但當她開始跟弗蘭基相處時，發現牠可以沒有困難的到處跑，根本不像一隻失明的狗，兩週後特蕾西再次帶牠去獸醫院，獸醫檢查後發現弗蘭基根本沒有失明，牠還有一些視力，只是不能看到全部的視野。

獸醫推估是牠眼後的兩顆腫瘤造成牠眼球長出細毛，而弗蘭基也不會因為這些細毛感到疼痛，對此特蕾西也表示在照顧弗蘭基一段時間後，牠的眼睛沒有出現任何問題，她也不用特意去剪那些細毛，她相信弗蘭基是唯一一隻眼睛長出細毛的狗，因為她上網搜索時並沒有找到相同個案，不過特蕾西仍非常開心，她說「我真的很慶幸當時有救下牠，因為牠是一隻很可愛的狗」。