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滿滿父愛！小牛散步走累了 主人霸氣走山路背回家
現代人養的寵物百百種，除了一般的寵物貓狗外，也有人會養鳥、魚、蛇、豬、蜥蜴等，有網友帶著家裡養的小牛外出散步，想不到小牛走累了，他只好霸氣背起小牛，帶牠回家。有趣畫面讓網友直言「好溫馨」，留言「當人真是太累了，看到滿滿父愛」。
有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並貼出三張照片，只見一名男子背著一頭小牛，走在滿是樹林的小森林中，該名男子表示，當時帶著小牛外出散步，想不到走到一半小牛懶得走了，他只好一把背牠回家。
逗趣畫面讓網友都笑了，留言表示「小牛和主人都好可愛」、「可以叫工讀生不要裝了，可以出來了！天氣這麼熱，不會很辛苦嗎？」、「我看了什麼」、「真的是牛欸」、「現在當人太累了」、「主人好猛」、「好感人，拭淚」、「真好命的牛，碰到好主人」。
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