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在北海道國道旁撿到「幼犬」經鑑定竟是隻小狐狸

聯合新聞網 / 綜合報導
北海道網友在國道旁撿到幼犬，結果是隻小狐狸。圖取自twitter
北海道網友在國道旁撿到幼犬，結果是隻小狐狸。圖取自twitter

路邊看到野狗不稀奇，但在日本北海道，有可能撿到野生狐狸！一名網友在國道旁營救一隻長相微妙的幼犬，送去醫院才知道原來是隻小狐狸，年幼的狐狸長得跟狗相當神似。

日本網友marcy本月1日下午在北海道月形町275國道旁，發現一隻約1～2個月大的「小狗」，他將這隻小動物帶到動物醫院安置，並將訊息PO上推特，希望有飼主能出面認領。

但有人覺得這隻褐色毛茸茸的「小狗」好像長的不太一樣，有人覺得牠的臉看起來比較像「日本狸」（たぬき），是一種長得像浣熊和狗合體的動物。

北海道網友在國道旁撿到幼犬，結果是隻小狐狸。圖取自twitter
北海道網友在國道旁撿到幼犬，結果是隻小狐狸。圖取自twitter
北海道網友在國道旁撿到幼犬，結果是隻小狐狸。圖取自twitter
北海道網友在國道旁撿到幼犬，結果是隻小狐狸。圖取自twitter

marcy帶去給專家鑑定後再度發文澄清，確實誤會牠了，這不是狗而是狐狸，他已和一間名為「北狐狸」的牧場談好，要將這隻小狐狸帶去那邊安置。

北海道是野生狐狸的大本營，在馬路上常可目擊狐狸過馬路，或是向往來車輛討食物的情形。這間「北狐狸牧場」是一家狐狸主題的動物園，已有三十幾年歷史，放養約60隻狐狸，讓遊客可以近距離觀察狐狸生態。

北狐狸牧場外觀。記者楊德宜／攝影
北狐狸牧場外觀。記者楊德宜／攝影

日本 北海道 國道 牧場

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