影／開動！短毛貓「訓練有素」吃飼料 網友笑：完全變柴犬了
Instagram上一名日本網友日前貼出家中寵物的影片，引起網友們熱議。這支影片當中，三隻不同顏色的柴犬和一隻美國短毛貓並列在飼料前，在主人一聲令下之後，同時開動，讓網友們驚喜：「居然可以把貓訓練成這個樣子！」
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4柴の息ピッタリのシンクロ🤣👍 #もう自然に4柴って言っちゃうね😆 #多分皆さんにも4柴で通じてる😂 * 🐶さき (愛称ちゃきたん) #saki #whiteshiba #白柴 🎂5/31/2011 ♀9.7kg 🐻いぶき (愛称にむちゃん) #ibuki #blackshiba #黒柴 🎂4/29/2012 ♀7.8kg 🦊はづき (愛称はちくん) #hazuki #mameshiba #豆柴 🎂6/1/2014 ♂5.5kg 🐱#キキ #kiki #americanshorthair #アメショー #bluetabby 🎂10/23/2019 ♂ * #ごはんタイム #犬と猫のいる暮らし #柴犬 #shiba #shibainulover #柴犬多頭飼い #3柴 #ちゃにむはち #タレント犬 #モデル犬 #anicas #サンデイ #子猫 #kitty
影片中的這四隻毛小孩分別是白柴犬「Saki」、黑柴犬「Ibuki」、豆柴犬「Hazuki」和美國短毛貓「Kiki」。其中，美國短毛貓Kiki，是2019年10月23日出生，今年一月初才加入這個柴犬大家庭。
雖然身為貓咪，但被三隻柴犬哥哥姐姐帶大的Kiki，已經儼然融入其中，成為了「第四隻柴犬」。除了這支影片以外，飼主在Instagram上也放了許多Kiki和柴犬們相處的點滴，可愛的模樣讓網友們紛紛按下「愛心」。
網友也紛紛表示：「Kiki已經完全變成柴犬了」、「你到底做了什麼才能把貓訓練成這樣？」、「Kiki已經以為自己是狗了吧」、「這是穿著貓布偶裝的狗吧？」
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てっぺんとったどー😸(いろんな意味で) #stayhome #うちで過ごそう * 🐶さき (愛称ちゃきたん) #saki #whiteshiba #白柴 🎂5/31/2011 ♀9.7kg 🐻いぶき (愛称にむちゃん) #ibuki #blackshiba #黒柴 🎂4/29/2012 ♀7.8kg 🦊はづき (愛称はちくん) #hazuki #mameshiba #豆柴 🎂6/1/2014 ♂5.5kg 🐱#キキ #kiki #americanshorthair #アメショー #bluetabby 🎂10/23/2019 ♂ * #犬と猫のいる暮らし #柴犬 #shiba #shibainulover #柴犬多頭飼い #3柴 #ちゃにむはち #ペットタレント #anicas #サンデイ #子猫 #kitty
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#密です ‼️ 3密ならぬ4密 🐶🐻🦊🐱 こんな密ならいいでしょ？😆 * #stayhome #うちで過ごそう * 🐶さき (愛称ちゃきたん) #saki #whiteshiba #白柴 🎂5/31/2011 ♀9.7kg 🐻いぶき (愛称にむちゃん) #ibuki #blackshiba #黒柴 🎂4/29/2012 ♀7.8kg 🦊はづき (愛称はちくん) #hazuki #mameshiba #豆柴 🎂6/1/2014 ♂5.5kg 🐱#キキ #kiki #americanshorthair #アメショー #bluetabby 🎂10/23/2019 ♂ * #犬と猫のいる暮らし #柴犬 #shiba #shibainulover #柴犬多頭飼い #3柴 #ちゃにむはち #ペットタレント #anicas #サンデイ #子猫 #kitty
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ある日の #まったりタイム 😪(3月) ①シャッター音に気付いて撮られるモードで顔キメてる3人😂 ②気付く前 キキ、にむちゃんをグルーミング中😋 * #stayhome #うちで過ごそう * 🐶さき (愛称ちゃきたん) #saki #whiteshiba #白柴 🎂5/31/2011 ♀9.7kg 🐻いぶき (愛称にむちゃん) #ibuki #blackshiba #黒柴 🎂4/29/2012 ♀7.8kg 🦊はづき (愛称はちくん) #hazuki #mameshiba #豆柴 🎂6/1/2014 ♂5.5kg 🐱#キキ #kiki #americanshorthair #アメショー #bluetabby 🎂10/23/2019 ♂ * #犬と猫のいる暮らし #柴犬 #shiba #shibainulover #柴犬多頭飼い #3柴 #ちゃにむはち #ペットタレント #anicas #サンデイ #子猫 #kitty
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キキの顔😂 #なめ猫 😎 #裏ボス感 #子猫に牛耳られる3柴 * 🐶さき (愛称ちゃきたん) #saki #whiteshiba #白柴 🎂5/31/2011 ♀9.7kg 🐻いぶき (愛称にむちゃん) #ibuki #blackshiba #黒柴 🎂4/29/2012 ♀7.8kg 🦊はづき (愛称はちくん) #hazuki #mameshiba #豆柴 🎂6/1/2014 ♂5.5kg 🐱#キキ #kiki #americanshorthair #アメショー #bluetabby 🎂10/23/2019 ♂ * #stayhome #犬と猫のいる暮らし #柴犬 #shiba #shibainulover #柴犬多頭飼い #3柴 #ちゃにむはち #タレント犬 #モデル犬 #anicas #サンデイ #子猫
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#背の順 ＆ #歳の順 😆 #orderofheight #orderofage * 🐶さき (愛称ちゃきたん) #saki #whiteshiba #白柴 🎂5/31/2011 ♀9.8kg 🐻いぶき (愛称にむちゃん) #ibuki #blackshiba #黒柴 🎂4/29/2012 ♀8kg 🦊はづき (愛称はちくん) #hazuki #mameshiba #豆柴 🎂6/1/2014 ♂5.5kg 🐱#キキ #kiki #americanshorthair #アメショー #bluetabby 🎂10/23/2019 ♂ * #犬と猫のいる暮らし #柴犬 #shiba #shibainulover #柴犬多頭飼い #3柴 #ちゃにむはち #タレント犬 #anicas #サンデイ#子猫 #kitty
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