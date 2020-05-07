影／開動！短毛貓「訓練有素」吃飼料 網友笑：完全變柴犬了

Instagram上一名日本網友日前貼出家中寵物的影片，引起網友們熱議。這支影片當中，三隻不同顏色的柴犬和一隻美國短毛貓並列在飼料前，在主人一聲令下之後，同時開動，讓網友們驚喜：「居然可以把貓訓練成這個樣子！」

影片中的這四隻毛小孩分別是白柴犬「Saki」、黑柴犬「Ibuki」、豆柴犬「Hazuki」和美國短毛貓「Kiki」。其中，美國短毛貓Kiki，是2019年10月23日出生，今年一月初才加入這個柴犬大家庭。

雖然身為貓咪，但被三隻柴犬哥哥姐姐帶大的Kiki，已經儼然融入其中，成為了「第四隻柴犬」。除了這支影片以外，飼主在Instagram上也放了許多Kiki和柴犬們相處的點滴，可愛的模樣讓網友們紛紛按下「愛心」。

網友也紛紛表示：「Kiki已經完全變成柴犬了」、「你到底做了什麼才能把貓訓練成這樣？」、「Kiki已經以為自己是狗了吧」、「這是穿著貓布偶裝的狗吧？」