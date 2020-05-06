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影／深澳遊隼幼鳥掉45公尺深崖底 護鳥行動展開

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
深澳遊隼幼鳥落巢滑掉45公尺深崖底，看起來沒受傷，護鳥行動展開。圖／基隆鳥會提供
深澳遊隼幼鳥落巢滑掉45公尺深崖底，看起來沒受傷，護鳥行動展開。圖／基隆鳥會提供

深澳遊隼有喜，在高45公尺的岩壁巢位上，先前觀察發現至少有3隻幼鳥，應該還有5到6天才會飛，但基隆鳥會今天觀察發現其中1隻發生落巢，還不會飛的幼鳥是以類似滑降的方式掉落崖底，看起來並沒有受傷。已經請新北市動保處拉封鎖線，密切觀察親鳥是否會下來餵食。

基隆鳥會常務理事沈錦豐說，深澳這對遊隼的幼鳥已經快要離巢，但沒有想到卻發生落巢事件，昨天拍的幼鳥至少有3隻，由外觀研判掉落的可能是中間那隻幼鳥。因為巢位外有長草，先前生態觀察時，發現幼鳥常常站在草堆上面玩，前幾天就在擔心他們會掉下來，沒想到真的就掉下來。

新北市動保處也展開護鳥行動，經與台灣猛禽研究會討論後建議處理方式，首先是先拉封鎖線，接著觀察，派志工觀察親鳥是否下來餵食，如果順利會下來餵食，就延續管制直到幼鳥離巢。但如果親鳥沒有下來餵，可以擴大管制或評估是否派人提供食物給幼鳥，並每天檢討一次。（影片基隆鳥會授權提供）

深澳遊隼幼鳥落巢滑掉45公尺深崖底，看起來沒受傷，護鳥行動展開。圖／基隆鳥會提供
深澳遊隼幼鳥落巢滑掉45公尺深崖底，看起來沒受傷，護鳥行動展開。圖／基隆鳥會提供
深澳遊隼幼鳥落巢滑掉45公尺深崖底，看起來沒受傷，護鳥行動展開。圖／基隆鳥會提供
深澳遊隼幼鳥落巢滑掉45公尺深崖底，看起來沒受傷，護鳥行動展開。圖／基隆鳥會提供

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