澳洲多地鸚鵡從天而降離奇死亡 怪病傳播與新冠病毒相似

最近澳洲許多民眾都目睹鸚鵡紛紛從天而降的景象，這些鸚鵡出現和新冠肺炎相似的病徵，並在短時間內接連死亡，牠們在死前會像發瘋般的互啄、撕咬，之後出現呼吸不順和爪子捲曲的症狀，有專家認為這些鸚鵡可能染上鸚鵡癱瘓綜合症（lorikeet parallesis syndrome），最後因肺部堵塞而窒息死亡。

根據「每日郵報」報導，許多澳洲民眾目睹數百隻鸚鵡從天而降，而他們墜落在草地上後就一動也不動，怪異現象引起專家們關注。專家認為這些鸚鵡可能染上「鸚鵡癱瘓綜合症」，這讓牠們墜落後無法活動並因此喪命，格里菲斯大學的生態學家瓊斯（Darryl Jones）教授表示該疾病傳播力極強，透過密切接觸而傳播類似新冠病毒。

瓊斯提到，牠們像發了瘋一樣互咬、互啄，之後因為肺部堵塞出現呼吸不順甚至窒息現象，或是因為爪子蜷縮沒辦法抓住樹枝而墜落到地上，甚至有可能因為無法動彈被螞蟻或其他動物活生生吞噬。

瓊斯也提到這種病毒似乎發生在鳥類大量聚集的地方，鸚鵡可能在互相嘻鬧、撕咬的過程中染上鸚鵡癱瘓綜合症。他表示，儘管這是一種人類不了解的新病毒，但有獸醫指出，外國植物在某些氣候條件下會發生變異，病毒可能源自非洲鬱金香樹。最後瓊斯建議民眾暫時不要餵鳥，因為這會將鳥類聚集在一起而增加疾病的傳播。