快訊

京華城進行拆除工程內部突起火燃燒 消防員滅火中

【豬揚戀啟示錄1】華麗復仇更易自傷 專家提5項因應策略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超過一世紀 棕熊再現身西班牙

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
西班牙棕熊數量受到保育奏效，數量已在增加中。(Photo by Guillaume Casbas on Flicker under Creative Commons license)
西班牙棕熊數量受到保育奏效，數量已在增加中。(Photo by Guillaume Casbas on Flicker under Creative Commons license)

超過百年，棕熊再度現身西班牙。根據當地一支拍攝團隊指出，稍早在西班牙北部一處國家公園內，透過攝影機發現棕熊。這是150年後，當地首度發現棕熊的蹤影。

據《英國衛報》報導，這次發現棕熊的地點是位在西國西北部的因弗納德羅國家公園，當地也是野狼、鹿與野豬的棲息地。拍攝團隊指出，「這隻公熊約3~5歲，是首度在當地被拍攝到，也可能是過去150年來，第一隻橫跨當地的棕熊。」

擔任這次拍攝團隊顧問的野生動物保育員指出，這隻棕熊去年整個冬季應該都在公園內活動。保育員羅沙斯認為，棕熊在個時機點出現在公園，顯示當地可能也有其他動物棲息。

棕熊從1973年起就在西班牙被列為保護物種，為了增加法國與西班牙中間庇里牛斯山的棕熊族群數量，過去20年來，相關單位已從斯洛維尼亞引進棕熊。

據《新聞週刊》報導，位在西班牙北部的坎塔布里亞棕熊是棲息在西南歐洲2種棕熊之一，另一種是棲息在庇里牛斯山。雖然被西班牙列為瀕危物種，但其數量受到保育努力帶動下，在近期已開始出現增加。過去在1980年代，由於人類干擾導致數量大降至70~80隻，目前估計已有320~350隻坎塔布里亞棕熊。

去年也有一隻棕熊在葡萄牙被發現，當地保育單位指出，該隻棕熊應該是從西班牙北部跨越邊境到當地，從19世紀末開始，棕熊在葡萄牙早已絕種，這次也是當地首度在100年後再度看見棕熊。

【更多精采內容，詳見

西班牙 國家公園 葡萄牙

延伸閱讀

歡迎「嘉玲」！ 我今日無新增新冠肺炎病例

網球／上傳在西班牙練球影片 約克維奇意外惹爭議

美國／加州墨西哥風情 聖地牙哥老城區（舊城州立歷史公園）

西班牙重新開放商業活動 大眾運輸規定戴口罩

相關新聞

超過一世紀 棕熊再現身西班牙

超過百年，棕熊再度現身西班牙。根據當地一支拍攝團隊指出，稍早在西班牙北部一處國家公園內，透過攝影機發現棕熊。這是150年後，當地首度發現棕熊的蹤影。

鯨鯊與口蝠鱝列保育類 違法獵捕最高罰150萬元

花蓮縣政府公告，海洋委員會已修正海洋保育類野生動物名錄，將鯨鯊(豆腐鯊)、俗稱鬼蝠魟的雙吻前口蝠鱝，以及阿氏前口蝠鱝列為...

轎車與長鬃山羊相撞 人無恙羊腦震盪暖警助包紮

嘉義縣番路鄉觸口村台18線35.6公里昨天中午12時許一輛轎車與台灣特有種長鬃山羊發生車禍，警方到場發現長鬃山羊腳掌及臉...

護牙！團團開先例裝鈦牙 圓仔刷牙維持零蛀牙

大貓熊「團團」前年牙冠斷裂，台北市立動物園為牠裝上「鈦金屬牙套」，成為全球首隻「鈦牙」貓熊。為因應突發牙科疾病，園方今年「超前護牙」，為「圓仔」打造全口牙齒模型，還培養牠刷牙習慣，「圓仔」至今維持零蛀牙紀錄。

鬣蜥挺大肚！全身8成「塞滿糞便」 嚴重便秘下場超心酸

便秘下場超慘！美國佛羅里達州博物館人員日前在可可沙灘（Cocoa Beach），發現一隻疑似懷孕的北方卷尾鬣蜥（northern curly-tailed lizard），經電腦斷層攝影後，發現牠竟是嚴重便秘，糞便重量佔鬣蜥總重80％，由於這隻鬣蜥已無法吸收養分，館方只好安排將牠安樂死。

商家防疫暫停營業 日本流浪貓、兔子餓肚子

日本宮崎市鬧區「西橘通」上，許多店家都因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情暫時自主停業，但為疫情所苦的除了店...

鯨豚集體擱淺西部 胃裡有塑膠袋

海洋委員會海洋保育署表示，今年4月25日高雄發生第一起小虎鯨集體擱淺，至5月3日，陸續在高雄和嘉義接獲17隻小虎鯨擱淺通報，15隻死亡，1隻游回大海，1隻在成功大學海洋生物與鯨豚保育中心照護。5月1日桃園另有一隻糙齒海豚活體擱淺，後送基隆市八斗子照護站，不到兩天死亡，解剖發現有胃潰瘍等許多病變，甚至還有塑膠袋。

流浪犬遭捕獸夾夾傷 傷口支離破碎

高雄市小港國際機場主跑道旁空地，出現一隻右後腳掛著捕獸夾的流浪犬，民眾通報台灣動物緊急救援小組營救，在機場主跑道北側圍牆邊找到受傷流浪犬送醫，救援人員對於市區出現捕獸夾感到不可置信，希望民眾別再違法使用這種殘忍器具傷害動物。

影／患強迫症牧羊犬被拋棄 搖身一變搶救無尾熊偵查犬

澳洲在今年初經歷史無前例的森林大火，不但對當地民眾造成生命財產損失，住在裡頭的動物更是最直接的受害者。澳洲近期找到100多隻生病、受傷的無尾熊，這些全靠一隻名為貝兒（Bear)的邊境牧羊犬。

致敬牙醫！圓仔零蛀牙、團團成世界第一隻「鈦牙」貓熊

今天是牙醫師節，不只人類有牙醫診療需求，前年大貓熊「團團」牙冠斷裂，台北市立動物園為牠裝上「鈦金屬牙套」，為因應突發牙科...

鯨豚集體擱淺台灣西部 解剖發現細菌感染、胃有塑膠袋

海洋委員會海洋保育署表示，今年從4月25日高雄發生第一起小虎鯨集體擱淺，至5月3日，已陸續在高雄和嘉義接獲17隻小虎鯨擱...

台灣一周有17頭小虎鯨擱淺 糙齒海豚肚裡更見塑膠袋

國內西部海岸近日接連出現小虎鯨擱淺死亡憾事，海洋委員會海洋保育署至今統計共17頭擱淺，15頭身亡；桃園市5月1日另有一頭...

熱門新聞

馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩

影／英烹飪達人教削皮刀正確用法 網驚呼：原來可以這樣用

只賣35天！麥當勞3款「黑色漢堡」登場 3重起司更濃郁

藥局盜用配額？媽媽買口罩被擋 她查紀錄驚見已3次

整理包／米其林一星也受疫情波及 全台觀光餐飲熄燈或暫歇業有哪些？

見美照就衝！情侶爬山「吵到快分手」 她超無奈：北大武不是網美景點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。