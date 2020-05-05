超過一世紀 棕熊再現身西班牙

超過百年，棕熊再度現身西班牙。根據當地一支拍攝團隊指出，稍早在西班牙北部一處國家公園內，透過攝影機發現棕熊。這是150年後，當地首度發現棕熊的蹤影。

據《英國衛報》報導，這次發現棕熊的地點是位在西國西北部的因弗納德羅國家公園，當地也是野狼、鹿與野豬的棲息地。拍攝團隊指出，「這隻公熊約3~5歲，是首度在當地被拍攝到，也可能是過去150年來，第一隻橫跨當地的棕熊。」

擔任這次拍攝團隊顧問的野生動物保育員指出，這隻棕熊去年整個冬季應該都在公園內活動。保育員羅沙斯認為，棕熊在個時機點出現在公園，顯示當地可能也有其他動物棲息。

棕熊從1973年起就在西班牙被列為保護物種，為了增加法國與西班牙中間庇里牛斯山的棕熊族群數量，過去20年來，相關單位已從斯洛維尼亞引進棕熊。

據《新聞週刊》報導，位在西班牙北部的坎塔布里亞棕熊是棲息在西南歐洲2種棕熊之一，另一種是棲息在庇里牛斯山。雖然被西班牙列為瀕危物種，但其數量受到保育努力帶動下，在近期已開始出現增加。過去在1980年代，由於人類干擾導致數量大降至70~80隻，目前估計已有320~350隻坎塔布里亞棕熊。

去年也有一隻棕熊在葡萄牙被發現，當地保育單位指出，該隻棕熊應該是從西班牙北部跨越邊境到當地，從19世紀末開始，棕熊在葡萄牙早已絕種，這次也是當地首度在100年後再度看見棕熊。

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