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影／患強迫症牧羊犬被拋棄 搖身一變搶救無尾熊偵查犬

聯合新聞網 / 綜合報導
貝兒幫助澳洲救難人員在野外尋找倖存的無尾熊。圖擷自Leader
貝兒幫助澳洲救難人員在野外尋找倖存的無尾熊。圖擷自Leader

澳洲在今年初經歷史無前例的森林大火，不但對當地民眾造成生命財產損失，住在森林裡頭的動物更是最直接的受害者。澳洲近期找到100多隻生病、受傷的無尾熊，這些全靠一隻名為貝兒（Bear)的邊境牧羊犬。

據《每日郵報》4日報導，五歲大的貝兒目前在陽光海岸大學（University of the Sunshine Coast）擔任偵查犬，在這次的森林大火中，負責尋找在新南威爾士州與昆士蘭州倖存的無尾熊。這些無尾熊將先送到動保機構，待找到食物充足的棲息地後再行野放。

貝兒的身世相當坎坷，他因為本身患有強迫症，無法跟其他狗玩在一起，因而被主人拋棄。所幸被陽光海岸大學救援，並訓練成搜救犬。現在貝兒與國際愛護動物基金會（International Fund for Animal Welfare）與當地的野保團體合作尋找無尾熊，牠同時也是全球唯一一隻可以同時嗅出無尾熊排泄物與毛髮的搜救犬。

儘管澳洲的大火在三月就已熄滅，但野生動物的搜救工作卻一直持續至今。許多地方都被大火燃燒殆盡尚未恢復，也因此許多動物面臨沒有食物的危機。相關組織正全力搶救，如今有了貝兒的幫忙，更帶給搜救隊伍無限希望。

無尾熊 澳洲 搜救犬

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