鬣蜥挺大肚！全身8成「塞滿糞便」 嚴重便秘下場超心酸

便秘下場超慘！美國佛羅里達州博物館人員日前在可可沙灘（Cocoa Beach），發現一隻疑似懷孕的北方卷尾鬣蜥（northern curly-tailed lizard），經電腦斷層攝影後，發現牠竟是嚴重便秘，糞便重量佔鬣蜥總重80％，由於這隻鬣蜥已無法吸收養分，館方只好安排將牠安樂死。

根據《CNET》報導，佛羅里達州博物館人員發現一隻肚子隆起、疑似懷孕的北方卷尾鬣蜥，佛羅里達大學的研究生克勞奇（Natalie Claunch）和史丹利（Edward Stanley）為鬣蜥進行電腦斷層攝影，才發現不是懷孕，肚子裡竟是塞滿了巨大的糞便。

館方本來以為鬣蜥快要下蛋了，但肚子的觸感卻像塞滿黏土，相當奇怪。史丹利表示，照完電腦斷層後發現，鬣蜥肚裡的糞便已經多到擠壓其他器官，心臟、肺臟、肝臟等都被擠壓，這隻鬣蜥應該非常難受。

克勞奇表示，母的北方卷尾鬣蜥會捕食昆蟲，不過有些小蟲子會被人類的油膩食物吸引，也可能攝取到沙灘上的沙粒，導致食物糾結阻塞。由於這隻鬣蜥已經無法從食物中攝取養份，館方已安排將牠安樂死。

報導指出，這隻鬣蜥的糞便比重已創下紀錄，比之前發現的緬甸蟒蛇糞便，整整大了6倍，糞便重量佔鬣蜥總重80％，相當誇張。