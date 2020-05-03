東京墨田水族館邀民眾跟花園鰻玩視訊 怕牠們太害羞忘記人類

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，日本東京晴空塔內的墨田水族館自3月起停業。水族館由人來人往變成冷冷清清，至今已有約2個月，水族館就擔心性格害羞的花園鰻會「忘記人類」，一直躲在沙中，故此號召網友參加由5月3日起一連三日舉辦的「視訊見面會」，希望讓花園鰻在疫情之下，透過視像也能夠多看到人類的樣子，記住人類。

花園鰻的戒備心重，經常躲在沙中，過去住在水族館的花園鰻已經習慣遊客的存在，因此有人走近，牠們也不會躲回沙內，但現在水族館長期休業，門可羅雀，花園鰻也逐漸忘記人類，就算護理員前來餵飼，牠們也開始減少出來與人見面。

墨田水族館想到的新辦法，就是5月3日起一連3天舉行花園鰻的「視訊見面會」，鼓勵民眾透過iPhone或iPad的FaceTime與官方連線，與花園鰻透過視訊面對面，水族館並號召網民向花園鰻說說話、揮揮手，每人有約5分鐘的見面時間。

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文章授權轉載自《香港01》