隔離太閒偷偷健身？ 日本企鵝驚現多塊腹肌 學者這樣解釋
日本漫畫《一拳超人》男主角琦玉日做100個伏地挺身、100個仰臥起坐、100個深蹲，跑步10公里以及不開空調總共3年，就會「禿了，也變強了」，現實中，北海道小樽市一間水族館內竟有企鵝真的「變強了」，離奇出現逾20塊腹肌，附近亦沒有鐵絲網，相信並非將腹部推向鐵絲網而造成。
位於北海道的小樽水族館自疫情以來，目前正在休館，官方日前上載將一張圖片上傳Twitter，隨即引來多人討論，只見相中企鵝白肚腹位置竟有清晰可見的一排排「腹肌」，令人驚訝。有網民笑言該隻企鵝是否因疫情期間無人探訪，百無聊賴下經過「琦玉式特訓」變壯了，又未知其頭頂鵝毛會否因而禿光。
但該間水族館海洋動物育種科獸醫角川正俊博士循科學角度解釋，這並非腹肌，只是羽毛撥開了，當牠餓極而睡後「腹肌」隨之消失。
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文章授權轉載自《香港01》
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