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花豹媽媽帶孩子過馬路 小豹跌坐賴在路中央萌翻！

聯合新聞網 / 綜合報導
花豹媽媽孩子過馬路。圖／Youtube
花豹媽媽孩子過馬路。圖／Youtube

疫情當前，許多人被迫關在家中，難以接觸到大自然。網路上近來出現了不少與野生動物有關的影片，能夠撫慰人們的心靈。有遊客拍下了一隻花豹媽媽帶著兩隻小花豹穿越馬路的景象，相當可愛療癒。

這一家花豹母子出現的位置，是位於南非東北部的克魯格國家公園。花豹媽媽帶領著兩個孩子穿越國家公園的馬路，其中一隻卻在走到途中時跌坐在地，只能等待媽媽前來救援。花豹寶寶可愛的模樣不僅融化了遊客們，也讓網友們紛紛中招。

根據南非媒體Business Insider報導，這支影片其實拍攝於2015年，但一直到最近才公諸於世。拍下這段影片的遊客德爾波（Thinus Delport）表示，他帶著女兒們在國家公園裡尋找花豹的蹤跡，一度遍尋不著。於是他就讓女兒們唱唱歌，看花豹會不會因此出現，想不到這一招還真的奏效了。

國家公園 南非

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