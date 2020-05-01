又見鯨豚集體死亡！ 布袋鎮好美里沙灘6隻小虎鯨擱淺

海巡署中部分署第四岸巡隊嘉義縣布袋商港安檢所，上午接獲民眾報案，布袋鎮好美里沙灘有鯨豚集體死亡，海巡官兵趕往現場查看，發現6隻死亡鯨豚，分布在沙灘及礫石灘上，馬上通報成功大學海洋生物暨海豚研究中心王浩文教授到場協處，初步研判死亡鯨豚為小虎鯨，疑似與4月下旬高雄港小虎鯨擱淺事件為同一群體。

小虎鯨因骨骼類似虎而得其名，主要分布於全球熱帶溫帶海域的小型齒鯨，隸屬海豚科，目前全球估計僅約4萬隻。鯨豚救援平台 (MARN)曾預判這群小虎鯨有北上移動的趨勢，中部分署第四岸巡隊獲知此情後，也加強監控雲嘉海岸有無小虎鯨群出沒的狀況。