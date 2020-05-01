廣原小熊野放前最後一關 獵捕訓練撂倒小山羊

即將野放的廣原小熊Mulas，台東林管處目前安排進行獵捕終極訓練，廣原小熊靠著身材優勢使出泰山壓頂，順利撂倒小山羊，享受一頓美食。

目前接受野放前訓練的台灣黑熊妹妹Mulas，已經快滿週歲了，體重約40公斤。Mulas去年7月底在台東縣海端鄉廣原部落與母熊走失，即將在5月野放。

Mulas野放前必須接受許多訓練，讓牠能順利回到森林生活，目前進入最後階段的「獵捕終極訓練班」，牠的獵物是小山羊。

台東林管處表示，Mulas小熊獵捕訓練的終極班同學是小山羊，在這堂獵捕課程的過程中，Mulas小熊看到小山羊時，就十分積極地靠近獵物，經過短暫試探後，在小山羊逃離瞬間朝後背攻擊，並嘗試用自身的重量以泰山壓頂方式壓住獵物，不讓獵物逃脫。

小山羊的不斷掙扎也增加了Mulas小熊確保獵物的難度，最後經過一番嘗試後，Mulas小熊終於撂倒了小山羊，並且細心的觀察、保護戰果，然後將獵物帶到樹上享受牠的獵物。

台東林管處指出，Mulas成功獵捕，展現野外生存能力，相信未來牠會越來越熟練、以更加簡單俐落方式讓獵物就範。

台東林管處表示，掠食性動物捕食獵物是天經地義、理所當然的，但在獵捕過程中，掠食者每分每秒都承受著可能受傷的風險。動物為了存活而努力，有時只是一點點的傷口，都有可能成為嚴重的致命傷，因此，掠食者需要想盡辦法用最安全又有效率的方式捕捉獵物，但這是需要練習的。

不管是出擊的時機、伏擊的角度、選擇的目標、攻擊的部位等，對於獵捕成功與否來說都至關重要；為了確認Mulas小熊是否具有掠食能力，在日前規劃的野訓課程當中，特別安排獵捕實務演練的機會，照養團隊也以適當的距離及方式，觀察紀錄下這寶貴一刻。