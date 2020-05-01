快訊

老闆貸款發薪…員工卻不想拿 因「失業能領更多」

廣原小熊野放前最後一關 獵捕訓練撂倒小山羊

中央社 / 台東縣1日電

即將野放的廣原小熊Mulas，台東林管處目前安排進行獵捕終極訓練，廣原小熊靠著身材優勢使出泰山壓頂，順利撂倒小山羊，享受一頓美食。

目前接受野放前訓練的台灣黑熊妹妹Mulas，已經快滿週歲了，體重約40公斤。Mulas去年7月底在台東縣海端鄉廣原部落與母熊走失，即將在5月野放。

Mulas野放前必須接受許多訓練，讓牠能順利回到森林生活，目前進入最後階段的「獵捕終極訓練班」，牠的獵物是小山羊。

台東林管處表示，Mulas小熊獵捕訓練的終極班同學是小山羊，在這堂獵捕課程的過程中，Mulas小熊看到小山羊時，就十分積極地靠近獵物，經過短暫試探後，在小山羊逃離瞬間朝後背攻擊，並嘗試用自身的重量以泰山壓頂方式壓住獵物，不讓獵物逃脫。

小山羊的不斷掙扎也增加了Mulas小熊確保獵物的難度，最後經過一番嘗試後，Mulas小熊終於撂倒了小山羊，並且細心的觀察、保護戰果，然後將獵物帶到樹上享受牠的獵物。

台東林管處指出，Mulas成功獵捕，展現野外生存能力，相信未來牠會越來越熟練、以更加簡單俐落方式讓獵物就範。

台東林管處表示，掠食性動物捕食獵物是天經地義、理所當然的，但在獵捕過程中，掠食者每分每秒都承受著可能受傷的風險。動物為了存活而努力，有時只是一點點的傷口，都有可能成為嚴重的致命傷，因此，掠食者需要想盡辦法用最安全又有效率的方式捕捉獵物，但這是需要練習的。

不管是出擊的時機、伏擊的角度、選擇的目標、攻擊的部位等，對於獵捕成功與否來說都至關重要；為了確認Mulas小熊是否具有掠食能力，在日前規劃的野訓課程當中，特別安排獵捕實務演練的機會，照養團隊也以適當的距離及方式，觀察紀錄下這寶貴一刻。

台東 野放 台灣黑熊

延伸閱讀

影／潑猴闖台東市寶桑國小校園 保育人員吹箭、圍網逮

台東廣原小熊Mulas 成功獵捕小山羊

台東林管處設即時監視揪兇！3月查獲4件違法傾倒垃圾

雙北市攜手讓雷公蛙回家 磺口農場進行野放

相關新聞

影／潑猴闖台東市寶桑國小校園 保育人員吹箭、圍網逮

今天上午10點半，一隻成年野生台灣獼猴闖入台東市寶桑國小校園，擔心潑猴傷到學童，學校立即通知台東縣府農業處、林務局台東林...

台東廣原小熊Mulas 成功獵捕小山羊

目前正接受野訓的台東廣原小熊Mulas（姆拉斯），日前台東林管處安排掠食訓練，成功獵捕小山羊，距離野放更邁進一步。

【動物冷知識】挖鼻孔、清耳朵都用它！長頸鹿的舌頭長達半公尺？

舌頭在我們生活中扮演不可或缺的重要角色，不但能讓我們品嚐食物的美味，也與我們的語言功能有很大的聯繫。

虐死雲科大浪犬「阿魯」 被逮男大生疑非首度犯案

雲林科技大學的汪汪社日前發現校內的流浪犬「阿魯」失蹤，23日向警方報案，雲縣動植物防疫所追查到虎尾科大廖姓男學生，依法送...

台南將軍海域小虎鯨擱淺 海巡弟兄助脫困回大海

台南市將軍區海域今天發現一隻小虎鯨擱淺，海巡署南部分署獲報趕往搶救，歷經約40分鐘後協助，順利脫困回大海，成功完成這項任...

獒犬一胎生21隻幼犬破紀錄 過程大量出血切子宮保命

在澳洲昆士蘭，有一隻獒犬一口氣生下21隻幼犬，不但超過平均值10至12隻，還打破澳洲最高19隻的生產紀錄。醫護人員表示，生下來的小狗們都非常健康，只是在送醫之前產下的4隻小狗中，有1隻不幸死亡，而狗媽媽也因為生產過程大量出血，而不得不切除子宮保命。

擔心忘了人類！日水族館辦「花園鰻視訊會」限定三天

位在日本東京晴空塔5、6樓的墨田水族館，為因應新冠肺炎，從三月初就暫停營業。這也使館內一些動物開始「忘記人類」，尤其是生性害羞的花園鰻，就連飼養員接近也會躲回沙中，造成照料困難。因此墨田水族館突發奇想，要為牠們辦一場「視訊」活動，讓花園鰻多看看人類的模樣，重新適應人類的存在。

影／國鳥帝雉現身玉山國家公園 30年復育已達萬餘隻

玉山國家公園志工最近在服勤時，意外巧遇一對台灣帝雉（黑長尾雉），因而有機會近距離拍攝到牠們漫步在草地間，低頭覓食的影片；...

戴狗嘴套讓矯正愛犬壞毛病？ 隱藏危機恐讓寵物受傷

常有飼主利用狗嘴套來避免犬隻吠叫、亂吃及亂咬情況，但狗嘴套隱藏危險性，長期配戴恐讓寵物受傷，新北市動保處表示，若出現以上...

來自大海的溫柔驚喜！鯨鯊現身恆春半島外海 萬人興奮按讚

被譽為「海中溫柔巨人」的鯨鯊，因早年捕撈嚴重，近年在台灣周邊海域不易見到，邱姓潛水愛好者日前在屏東恆春半島海域船潛時意外...

害羞池鷺啄麻雀 鳥友驚呼

在台灣滯留紀錄不多的池鷺，日前首度在高雄金獅湖畔現蹤，鳥友奔相走告拍攝；令人吃驚的是，性情害羞的池鷺，竟叨食驅趕麻雀，這一幕景象被鳥友全程目擊，驚呼池鷺怎麼「轉性」了。

影／羞怯池鷺竟化身猛禽叨啄小麻雀 鳥友全紀錄

每年4、5月過境，在台灣留滯紀錄不多的池鷺，今年在高雄金獅湖畔首見，鳥友奔相走告，相偕拍攝蹤影，意外的是，性情害羞的池鷺...

熱門新聞

他問路易莎如何把85度C壓在地上 網點出殘酷真相：難坐

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

５月生肖運勢大公開！「這個生肖」最衰尾當心車關，千萬事事小心…

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

連日+0很快能回歸正常生活？ 急診醫曝關鍵：幾年內回不去

好市多熱食部開賣炸雞 網真實評價引熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。