虐死雲科大浪犬「阿魯」 被逮男大生疑非首度犯案

雲林科技大學的汪汪社日前發現校內的流浪犬「阿魯」失蹤，23日向警方報案，雲縣動植物防疫所追查到虎尾科大廖姓男學生，依法送辦，並懷疑另一隻流浪犬也遭廖男虐殺。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國今天表示，廖男去年6月間與另一名雲科大陳姓學生在斗六市龍潭路抓到一隻白底棕色大斑塊犬隻「阿魯」，並以機車將它載回虎尾科技大學附近飼養。

雲林縣動植物防治所調查，由於「阿魯」去年6月至10月間曾兩度跑回雲科大，廖男在三度抓到「阿魯」後，便將它吊掛在租屋處陽台欄杆上一晚當作懲罰，隔天早上查看時，才發現「阿魯」已氣絕死亡。

鄭安國指出，汪汪社日前向警方報案，並提供相關事證協助偵辦，防疫所人員27日到虎科大約談廖男，廖男也坦承犯案。

鄭安國說，廖男違反動保法第6條虐待、傷害動物致死，最高可處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬以上、200萬元以下罰金。全案移送地檢署偵辦中。

此外，防疫所人員在偵辦過程中也發現數張照片，懷疑校內還有另一隻流浪犬「咖哩飯」遇害，目前正在蒐集事證。