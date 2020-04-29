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獒犬一胎生21隻幼犬破紀錄 過程大量出血切子宮保命

聯合新聞網 / 綜合報導
幼犬窩在一起喝奶的模樣十分溫馨。圖擷自7NEWS
幼犬窩在一起喝奶的模樣十分溫馨。圖擷自7NEWS

澳洲昆士蘭（Queensland），有一隻獒犬一口氣生下21隻幼犬，不但超過平均值10至12隻，還打破澳洲最高19隻的生產紀錄。醫護人員表示，生下來的小狗們都非常健康，只是在送醫之前產下的4隻小狗中，有1隻不幸死亡，而狗媽媽也因為生產過程大量出血，而不得不切除子宮保命。

根據7news報導，狗媽媽的名字叫「影子」（Shadow），是一隻4歲大的雌性那不勒斯獒犬。4月20日，牠先在家生下4隻小狗，但隔了4小時，主人看牠還沒有動靜，且有1隻小狗不幸死亡，便著急地帶牠去動物醫院

到了動物醫院才發現影子的肚子裡還有10幾隻小狗，緊急為牠剖腹生產，又取出18隻幼犬。遺憾的是，手術過程中，影子大量出血，血壓也跟著下降，最後醫護人員只好切除卵巢子宮以挽救牠的性命。

最後影子一共生下21隻幼犬，目前已回家休養，且恢復狀況良好，已能正常進食、哺餵母乳。且剛生出來的小狗們也都很健康，一整排幼犬擠在一起喝奶的模樣十分溫馨。

而這次影子生產21幼犬，打破澳洲紀錄，先前最高紀錄是一隻斑點狗及一隻鬥牛犬一口氣生產19隻幼犬。目前世界最高紀錄則是在2004年的英國，有一隻那不勒斯獒犬一次誕下24胎。

澳洲 動物醫院

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