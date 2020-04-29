快訊

火燒銀行對抗軍隊！瘟疫封城擋不住的黎巴嫩「饑餓革命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔心忘了人類！日水族館辦「花園鰻視訊會」限定三天

聯合新聞網 / 綜合報導
東京墨田水族館的花園鰻。圖擷自Twitter @Sumida_Aquarium
東京墨田水族館的花園鰻。圖擷自Twitter @Sumida_Aquarium

位在日本東京晴空塔5、6樓的墨田水族館，為因應新冠肺炎，從三月初就暫停營業。這也使館內一些動物開始「忘記人類」，尤其是生性害羞的花園鰻，就連飼養員接近也會躲回沙中，造成照料困難。因此墨田水族館突發奇想，要為牠們辦一場「視訊」活動，讓花園鰻多看看人類的模樣，重新適應人類的存在。

墨田水族館表示，花園鰻本就屬於警戒心強的生物，經常躲進沙中。之前因為牠們已習慣遊客來來去去的情況，即使有人靠近也不會躲藏起來。然而水族館至3月1日休館至今已快兩個月，也使花園鰻逐漸遺忘人類的存在，即使飼養員來也會躲進沙中，就連想確認花園鰻是否健康也有困難。

於是墨田水族館發揮創意，決定在5月3日至5月5日，每天上午10點半到下午2點，舉行「花園鰻見面祭」。參加者可以透過透過iPhone或iPad使用FaceTime，連線至館方的Gmail，便能與花園鰻視訊。每台最多連線5分鐘，期間可以看牠們說說話或是揮揮手，但禁止大喊。也有可能遇到花園鰻不願探出頭，或只露出一點點的情況，還請參加者見諒。

雖然受新冠肺炎疫情影響而有許多景點去不成，但能坐在家中與花園鰻視訊，也是極為難得的特殊經驗！

新冠肺炎 日本 東京

延伸閱讀

沒遊客整個地盤都我的！十幾隻獅子橫躺大馬路睡午覺

影／英國山羊逛大街 網友暴動直呼：好可愛！

壯觀龜海！沙灘沒遊客 近30萬海龜媽媽上岸產卵

新冠肺炎致觀光客減少 上千水母浮出巴拉望島成「番茄海」

相關新聞

擔心忘了人類！日水族館辦「花園鰻視訊會」限定三天

位在日本東京晴空塔5、6樓的墨田水族館，為因應新冠肺炎，從三月初就暫停營業。這也使館內一些動物開始「忘記人類」，尤其是生性害羞的花園鰻，就連飼養員接近也會躲回沙中，造成照料困難。因此墨田水族館突發奇想，要為牠們辦一場「視訊」活動，讓花園鰻多看看人類的模樣，重新適應人類的存在。

影／國鳥帝雉現身玉山國家公園 30年復育已達萬餘隻

玉山國家公園志工最近在服勤時，意外巧遇一對台灣帝雉（黑長尾雉），因而有機會近距離拍攝到牠們漫步在草地間，低頭覓食的影片；...

戴狗嘴套讓矯正愛犬壞毛病？ 隱藏危機恐讓寵物受傷

常有飼主利用狗嘴套來避免犬隻吠叫、亂吃及亂咬情況，但狗嘴套隱藏危險性，長期配戴恐讓寵物受傷，新北市動保處表示，若出現以上...

來自大海的溫柔驚喜！鯨鯊現身恆春半島外海 萬人興奮按讚

被譽為「海中溫柔巨人」的鯨鯊，因早年捕撈嚴重，近年在台灣周邊海域不易見到，邱姓潛水愛好者日前在屏東恆春半島海域船潛時意外...

害羞池鷺啄麻雀 鳥友驚呼

在台灣滯留紀錄不多的池鷺，日前首度在高雄金獅湖畔現蹤，鳥友奔相走告拍攝；令人吃驚的是，性情害羞的池鷺，竟叨食驅趕麻雀，這一幕景象被鳥友全程目擊，驚呼池鷺怎麼「轉性」了。

影／羞怯池鷺竟化身猛禽叨啄小麻雀 鳥友全紀錄

每年4、5月過境，在台灣留滯紀錄不多的池鷺，今年在高雄金獅湖畔首見，鳥友奔相走告，相偕拍攝蹤影，意外的是，性情害羞的池鷺...

吃人食、少喝水 小心貓狗也要洗腎

住在台南鄉下的賴阿嬤獨居多年，老柴犬「小黑」是她的老伴，她吃什麼，小黑就吃什麼。看似溫馨，對狗狗來說，經調味的人類餐桌食...

看到雛鳥停、看、聽 莫讓愛心變傷害

春末夏初是野鳥育雛季節，也正是幼鳥學飛時刻，高雄市農業局提醒民眾，遇到還沒有成熟的幼鳥，伸出援手前建議先觀察狀態，不要直...

動物園繁殖首度回歸山林 台北赤蛙新北石門野放

為推動台北赤蛙與棲地復育，台北市立動物園攜手新北農業局，在石門區農地進行台北赤蛙先期野放，初步放出上百隻，將監測評估是否符合台北赤蛙活動需求，若條件允許，將作為日後復育的重要基地。

小虎鯨群擱淺高雄港 3死1搶救

高雄港區前晚出現十餘隻小虎鯨迷航，海洋委員會海洋保護署漏夜救援，但不幸有三隻死亡，一隻擱淺消波塊送往台南四草鯨豚救援站醫治；其餘的小虎鯨分兩小群，昨午游離高雄港出海。

6隻埃及聖䴉變8000隻 緣自36年前風災…

農委會林務局說，埃及聖䴉原產自非洲及中東，早年由六福村動物園引進六隻到台灣，未料卅六年前，一場風災將這六隻埃及聖䴉吹到台北關渡，在台沒有天敵的埃及聖䴉，至今已在野外繁殖暴增至八千隻，竟成衝擊本土生態的外來種。

埃及聖䴉襲台 出動獵人游獵移除

外來種埃及聖䴉卅六年來從六隻暴增至八千隻，先擴散到西部沿海濕地，近年逼近內陸低海拔山區，在台無天敵，還時常踩壞秧苗，僅剩花東未被入侵。為避免衝擊本土生態，農委會林務局去年起委託專業獵人以空氣槍、十字弓移除成鳥，但游獵過程發現其適應力強，連垃圾場也是固定棲息地，經常一整個下午一隻也沒打到。

熱門新聞

全聯「隱藏版便當」意外曝光 網驚：看起來好高級！

再賀0確診！7-11「CITY CAFE大杯美式咖啡買11送11」限量10萬組

擔憂疫情…婆婆下跪求兒同住卻排除媳孫 她無奈想離婚

米其林1星餐廳「莆田」基隆店熄燈 王品證實：長遠考量

全民捐口罩！輕鬆4步驟 把沒領取的口罩捐出

便當盒、盤碗組、摺疊和室椅超實用！7-11推「角落小夥伴」CITY系列集點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。