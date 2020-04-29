擔心忘了人類！日水族館辦「花園鰻視訊會」限定三天

位在日本東京晴空塔5、6樓的墨田水族館，為因應新冠肺炎，從三月初就暫停營業。這也使館內一些動物開始「忘記人類」，尤其是生性害羞的花園鰻，就連飼養員接近也會躲回沙中，造成照料困難。因此墨田水族館突發奇想，要為牠們辦一場「視訊」活動，讓花園鰻多看看人類的模樣，重新適應人類的存在。

墨田水族館表示，花園鰻本就屬於警戒心強的生物，經常躲進沙中。之前因為牠們已習慣遊客來來去去的情況，即使有人靠近也不會躲藏起來。然而水族館至3月1日休館至今已快兩個月，也使花園鰻逐漸遺忘人類的存在，即使飼養員來也會躲進沙中，就連想確認花園鰻是否健康也有困難。

於是墨田水族館發揮創意，決定在5月3日至5月5日，每天上午10點半到下午2點，舉行「花園鰻見面祭」。參加者可以透過透過iPhone或iPad使用FaceTime，連線至館方的Gmail，便能與花園鰻視訊。每台最多連線5分鐘，期間可以看牠們說說話或是揮揮手，但禁止大喊。也有可能遇到花園鰻不願探出頭，或只露出一點點的情況，還請參加者見諒。

雖然受新冠肺炎疫情影響而有許多景點去不成，但能坐在家中與花園鰻視訊，也是極為難得的特殊經驗！