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看到雛鳥停、看、聽 莫讓愛心變傷害
春末夏初是野鳥育雛季節，也正是幼鳥學飛時刻，高雄市農業局提醒民眾，遇到還沒有成熟的幼鳥，伸出援手前建議先觀察狀態，不要直接介入帶走，或許親鳥就在旁邊。
當發現落單雛鳥時，記得「停、看、聽」，不要急著介入用手去抓，留意雛鳥精神狀況及活動力，再觀察親鳥或鳥巢是否在附近，嘗試將雛鳥放回巢內或鳥巢附近安全的環境。也可聽一聽，是否有親鳥正在附近鳴叫呼喚，如果有，代表幼鳥正在為離巢前做飛行訓練，親鳥自然會帶領幼鳥回到安全的樹上或鳥巢附近。
高雄農業局表示，近來接獲多起落巢雛鳥救援通報，以毛茸茸的領角鴞雛鳥為大宗。領角鴞在一定周數後，從巢穴出來在枝條上走動，有時會與弟兄姐妹推擠或站不穩從枝條上掉落。民眾發現掉落的領角鴞雛鳥，可先將牠放在鳥巢附近，或附近枝條上，讓親鳥有機會將雛鳥帶回家。
其次是夜鷹幼鳥，夜鷹不築巢，喜歡棲息在空曠地面，長時間沒有人為活動的開放頂樓空間，是夜鷹喜好的棲息環境。夜鷹因為天生容易緊張，當遇到危險時，雛鳥會蹲伏不動，親鳥則會先飛離，到夜間再回來尋回雛鳥。
農業局長吳芳銘說，建議民眾別隨意撿拾雛鳥，每種鳥類都有獨特的食性，需要親鳥仔細照料，人為飼養可能提供飼料、小蟲等餵食，食物來源畢竟不像野生親鳥給的豐富多元，愛心千萬別用錯方法。
農業局呼籲，若遇到鳥類有明顯外傷或虛弱情形，切勿將牠放置在籠子裡，籠子的通透性會讓鳥類驚恐焦躁，導致牠們衝撞籠子，造成腿部及羽毛二次傷害，可找個乾燥紙箱，底部舖些舊毛巾、布料或紙屑，營造安全感，也增加舒適性和保暖性，並撥打1999市民專線通知農業局人員救援。
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