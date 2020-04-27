小虎鯨群擱淺高雄港 3死1搶救

高雄港區前晚出現十餘隻小虎鯨迷航，海洋委員會海洋保護署漏夜救援，但不幸有三隻死亡，一隻擱淺消波塊送往台南四草鯨豚救援站醫治；其餘的小虎鯨分兩小群，昨午游離高雄港出海。

廿五日晚間八點多，海保署接獲民眾通報高雄港區有群海豚迷航，立即會同高雄港警總隊、海巡署、高雄市政府及成功大學等救援組織網團隊，趕到紅毛港文化園區高字塔西側海堤附近現場救援。

救援團隊發現是小虎鯨群迷航，有三隻在南堤角落消波塊疑似擱淺死亡，另一隻受困消波塊中等待救援，救援團隊花了大半夜將這隻小虎鯨用怪手吊掛上岸，送往救援站。

港內還有近十隻小虎鯨一直打轉，港警派出戒護船防止其他船隻靠近。海保署昨上午十點觀察，小虎鯨已分為兩小群，一群跟著貨輪出港，另一群隱沒蹤跡，應該也是游出港區。

海保署副署長吳龍靜說，小虎鯨常於春季集體擱淺於台灣西南部，二○○三、二○○五、二○一八、二○一九年都有小虎鯨迷航或擱淺紀錄；過去廿多年，已有超過兩百隻小虎鯨擱淺。巧合的是，去年同日晚間，也有小虎鯨集體擱淺旗津海域，六隻小虎鯨後送安置後仍死亡。

吳龍靜說，鯨豚集體擱淺原因不明，推測可能是為了協助部分較弱個體能夠成功出海，最後集體擱淺於岸邊。至於為何去年和今年高雄海域都在此時出現鯨豚集體擱淺？初步研判可能是因春季潮流關係，小虎鯨易到高雄港沿岸。

保育人員表示，被送到台南四草救援站的小虎鯨已會漂浮，能保持身體不傾斜，心跳正常。但呼吸急促，換氣幾次會沉，還是要人在水裡協助。