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決定移除埃及聖䴉 林務局「從上到下心理都掙扎」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會林務局委託專業獵人移除埃及聖䴉。記者吳姿賢／攝影
農委會林務局委託專業獵人移除埃及聖䴉。記者吳姿賢／攝影

農委會林務局去年起委託獵人移除埃及聖䴉，林務局長林華慶說，林務局身為保育主管機關，「從上到下每個人心中都很掙扎」，但為避免造成更大生態災難，只能忍痛決定移除，也希望外界不要過度汙名化埃及聖䴉。

林華慶表示，埃及聖䴉不見得有立即性危害，但隨著族群擴張，等到發現危害再處理可能來不及，跟生態學界、民間鳥類團體溝通後，決定這一、兩年要趁早移除，本土生態才能長治久安。澳洲、紐西蘭保育做得相當好，但對外來種「絕不手軟」，甚至比台灣更嚴格，林務局希望在生命教育跟保育目標間求取平衡。

林華慶說，林務局是保育主管機關，絕大部分做的都是保護生命的事，外界曾疑慮移除埃及聖䴉跟保育本質有衝突，對林務局而言也相當兩難，「從上到下每個人心中都有掙扎」。只是島嶼生態脆弱，為免造成更巨大、不可回復的生態災難，只能忍痛下此決定。

埃及聖䴉黑色的嘴巴像尖尖的鐮刀，被某些人認為像是邪惡的「巫婆鳥」，林華慶強調，埃及聖䴉不應被汙名化，只是恰好在台灣是外來種，才需要被移除，希望外界避免給予不必要的惡名。

同樣為外來種的沙氏變色蜥入侵台灣近20年，地方政府也給予收購補助，鼓勵民眾移除。但林華慶說，埃及聖䴉容易跟本土鳥類混在一起，「民眾交給政府一隻，背後不曉得誤傷多少本土鳥類」，因此才希望透過原住民獵人、射擊協會成員精準移除。

除了委託專業團隊移除埃及聖䴉，林務局保育組長黃群策說，全台林管處約40多人也加入訓練，他們本身不是獵人，做這種工作心理一定會有排斥，但會適時給予心理諮商跟建設。

黃群策說，移除埃及聖䴉有兩大策略，一是生殖控制，也就是移除巢蛋、幼鳥跟不會飛的亞成鳥，這項工作相對簡單，可由地方政府委託在地團隊執行。另一策略是移除成鳥，因為成鳥會飛行，需要具有狩獵、生態、射擊專業的團隊才能移除，由林務局找原住民獵人、射擊協會成員來做。

黃群策說，法國西部2006年約有5千隻以上埃及聖䴉，分布面積只有台北市的三分之一，隔年開始以槍枝射擊成鳥並移除鳥蛋，直到2013年才下降到300隻。埃及聖䴉在台灣分布面積更大，環境更利於生存，因此移除工作相對困難。

埃及聖䴉巢區位於樹冠頂端，難以靠近。圖／林務局提供
埃及聖䴉巢區位於樹冠頂端，難以靠近。圖／林務局提供

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