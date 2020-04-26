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影／從濕地蔓延至垃圾場！埃及聖䴉遍全台 連獵人都打不到

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
埃及聖䴉巢區位於樹冠頂端，難以接近。圖／林務局提供
埃及聖䴉巢區位於樹冠頂端，難以接近。圖／林務局提供

外來種埃及聖䴉36年來從6隻暴增至8千隻，先擴散到西部沿海濕地，近年逼近內陸低海拔山區，全台剩花東未被入侵。為避免衝擊本土生態，農委會林務局去年起委託專業獵人以空氣槍、十字弓移除成鳥，但游獵過程發現，連垃圾場也成為埃及聖䴉的固定棲息地，在台無天敵、適應力強，族群幾乎遍及全台。

打一隻補助2千元 背後成本8千元

「地下跑的人要追天上飛的鳥實在很難」，林務局保育組長黃群策說，移除埃及聖䴉成鳥要有游獵、生態、射擊能力，因此委託原住民及射擊協會會員，今年將陸續籌組14個專業團隊，移除一隻成鳥可獲2千元補助。

打中一隻就有2千元，乍聽之下很多，但民間鳥會私下評估，移除一隻成本約8千元，包括油資、人工、空氣槍、屍體冷藏及焚燒費用，其中焚燒費今年還從一隻70元漲到150元，移除成本愈來愈重。

埃及聖䴉太聰明 游獵60公里打到0隻

隨著埃及聖䴉不斷「進化」學聰明，獵人也愈來愈常空手而返。泰雅族獵人Batu組成的三人團隊，3月中到桃園西南邊游獵，一人開車追蹤、其餘兩人負責觀察及移除，一個下午耗了5個小時、跑了60公里以上，竟連一隻埃及聖䴉都沒打到。

Batu視力相當好，埃及聖䴉停在200公尺外的電線桿，他光用肉眼就能把細節看得一清二楚。Batu說，從小就跟族裡的老人家學游獵，追蹤獵物靠「天生的直覺」，能在150公尺距離外用空氣槍打中埃及聖䴉，最多曾一天打中30隻，最近卻常落空。

埃及聖䴉會認車 找白鷺鷥當掩護

「鬥智」幾個月以來，他發現，埃及聖䴉是台灣數一數二聰明的鳥，開始認得獵人的車、會閃子彈，「長期下來牠知道我們在幹麼」，還會刻意混在白鷺鷥、黑面琵鷺當中，讓獵人無法「出手」。

Batu說，以前埃及聖䴉大約會在早上七時起床覓食，不過埃及聖䴉大概發現太多同伴消失，現在改成早上五時就出門，「被我們愈打愈早」。

打中不難 撿屍體過程才千奇百怪

打中埃及聖䴉本身不是最難的，Batu說，撿回屍體的過程才千奇百怪，今年冬天一隻埃及聖䴉被擊落從天空掉到湖裡，他頂著寒意游過大半個湖才撿回來；掉在樹梢要爬樹，掉在田埂就用竹竿輕輕勾回來，避免踩入破壞農地。若掉在沼澤深處，只能兩手一攤放棄。

Batu也說，埃及聖䴉習性不斷改變，以前較常出現在濕地，現在常常到垃圾場覓食，「真的太多了」，翻攪垃圾袋裡的魚板、花枝等廚餘。粗手粗腳的埃及聖䴉也不似白鷺鷥那麼「幼秀（台語）」，體型又比較大，老是踩壞農田秧苗，常聽到農人抱怨。

雖然因為承接林務局工作，才會來移除埃及聖䴉，但Batu依然將此視為神聖的傳統狩獵行為，他說，每次游獵前必定會帶上小米酒，灑在地上「敬一下這個區域的主管」，祈求一切順利。

泰雅族獵人Batu（右）組成游獵團隊，在遠方觀察埃及聖䴉尋覓移除。記者吳姿賢／攝影
泰雅族獵人Batu（右）組成游獵團隊，在遠方觀察埃及聖䴉尋覓移除。記者吳姿賢／攝影
埃及聖䴉會出現在垃圾場翻找廚餘覓食。記者吳姿賢／攝影
埃及聖䴉會出現在垃圾場翻找廚餘覓食。記者吳姿賢／攝影

埃及 屍體 濕地

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