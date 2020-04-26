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遊客通報山羌受困步道 玉山工作人員助脫困

中央社 / 南投26日電

玉山國家公園塔塔加遊客服務中心日前接獲遊客通報，有山羌在山區步道被困住，工作人員發現山羌被保護網纏住，先用被單蓋住頭部安撫情緒，再把山羌身上被纏住的網繩剪下來，助脫困。

根據台灣國家公園生物多樣性資料庫與知識平台的網頁資料，山羌體長40到70公分，體重最重可達12公斤，體毛為土褐色，而山羌活動的範圍主要以中低海拔的山區為主，只要是未被開發的森林都曾有活動的紀錄，像是玉山國家公園、墾丁國家公園以及陽明山國家公園等都有山羌的蹤跡。

玉山國家公園管理處1名工作人員接受媒體聯訪時指出，日前有遊客在塔塔加遊客中心附近的步道，發現有山羌被困住，趕緊通報遊客中心，工作人員獲報趕緊前往現場查看，發現1隻山羌被保護網纏住，頭部被捆了好幾條網線，獠牙也被卡住，山羌嘗試掙脫，網線卻越綁越緊。

由於山羌情緒緊張，工作人員先拿被單蓋住山羌的頭部，安撫牠的情緒，等到山羌安靜下來，再拿剪刀把山羌身上纏住的網線一一剪除，確認山羌全身沒有外傷，才讓山羌回歸山林。

工作人員指出，國家公園野生動物多，有時會落入陷阱或被保護網等困住受傷，除了靠工作人員巡檢，有時也要靠遊客熱心通報，一起維護自然生態。

玉山國家公園 墾丁

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