雙北攜手野放台北赤蛙 盼早日找到復育基地

台北市立動物園攜手新北市政府農業局，推動台北赤蛙與棲地復育，日前在石門區農地，進行台北赤蛙先期野放，嘗試讓域外復育的台北赤蛙，藉由後續監測行動，評估該環境是否適合台北赤蛙活動需求，若條件允許，將做為日後復育的重要基地。

台北赤蛙被列為保育類二級珍貴稀有野生動物，體長僅3至5公分，背部金黃綠色或是綠色，體側有白色背側褶極為醒目，背側褶內外側各有一條白線，是早期在新北市三芝、石門低海拔草澤、濕地、水田一帶常見的蛙類。

園方表示，2014年正式啟動台北赤蛙圈養繁殖，先後於動物園內設立肩負保育繁殖的戶外與室內獨立飼養室，經過多年試驗，2016年克服繁殖與照養困難，成功建立穩定的域外安全族群。

園方與新北市農業局合作，將台北赤蛙野放在與農民合作的生態友善農地，未來將持續監測，評估所選定的友善農地環境，是否符合台北赤蛙活動需求，又有哪些環節須要進一步改善，將統合意見，作為日後台北赤蛙野放與擴散的核心基地。