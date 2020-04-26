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影／10餘小虎鯨深夜集體擱淺高雄港 3隻死亡、1隻受困

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
10餘隻小虎鯨集體擱淺高雄港，海保救援網團隊展開救援。圖／海保署提供
10餘隻小虎鯨集體擱淺高雄港，海保救援網團隊展開救援。圖／海保署提供

4月25日晚間8點多，海委會海洋保育署接獲民眾回報高雄港區有群海豚迷航，海保署會同高雄港警察、海巡署、高雄市政府及成功大學等救援組織網團隊，迅速趕到紅毛港文化園區高字塔西側海堤附近現場，發現是小虎鯨群，有3隻死亡，1隻受困消波塊中等待救援。救援持續到今天凌晨，港內目測有10餘隻，部分已經向外移動，港警派出戒護船協助觀察，防止其他船隻靠近。

海保署副署長吳龍靜表示，由於天色昏暗，僅能從外型初判為「小虎鯨pygmy killer whale」，該物種常於春季集體擱淺於台灣西南部，曾於2003,、2005,、2018,、2019年有迷航或擱淺紀錄。過去20多年來，已有超過200隻小虎鯨擱淺紀錄。

吳龍靜表示，去年同日晚間也有小虎鯨集體擱淺於旗津海域，當中6隻小虎鯨後送安置後仍然死亡，經檢查均有聽力受損的現象。集體體擱淺實際原因不明，推測牠們可能是為了協助部分較弱個體能夠成功出海，最後集體擱淺於岸邊。

直至今天凌晨，海保救援網團隊仍持續在現場處理，船隻在旁戒護，希望引導小虎鯨群慢慢游向外海。死亡的鯨豚已用怪手吊掛，再進行解剖。

10餘隻小虎鯨集體擱淺高雄港，海保救援網團隊展開救援。圖／海保署提供
10餘隻小虎鯨集體擱淺高雄港，海保救援網團隊展開救援。圖／海保署提供

迷航 高雄港 港警

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