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我自然捲！幼貓全身蜷縮捲毛 如一隻披著羊皮的貓
在防疫期間，動物也成為了人類少數的精神寄託之一。日前就有一隻「披著羊皮的貓」，影片被上傳到instagram，獨特又可愛的姿態引起許多網友點閱。
仔細一看，這隻貓從頭到尾都是彎彎曲曲、蜷縮著的捲毛，原來，這是一種被名為「塞爾凱克捲毛貓」（Selkirk Rex）的品種，常常也被稱為「披著羊皮的貓」，以照片中這種全身佈滿羊毛般的捲毛而聞名。
塞爾凱克捲毛貓是1987年，在美國蒙大拿州的動物收容所中所出現的變種貓，被參觀收容所的繁殖商傑里紐曼（Jeri Newman）相中，繁殖成為一個品種，並以傑利的繼父塞爾凱克命名，成為第一個、也是目前唯一一個以人名命名的貓品種。
這支影片目前已經獲得十六萬人點閱，許多網友紛紛留言：「好可愛！」、「我是在天堂吧」、「好想要一隻！」
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