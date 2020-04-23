影／很有求知慾！寵物貓居家防疫上網學捕鳥 網友笑瘋

防疫期間，許多人待在家裡的時間便多，便開始嘗試學習一些額外的技能。現在，就連貓也不例外。Instagram上最近出現了一隻貓，利用Youtube學習如何製作捕鳥陷阱的影片，引來網友們的哄堂大笑。

這隻躺在床上，悠閒地看著影片的英國短毛貓名叫皮爾托，目前才十個月大。而牠正在觀看的影片，竟然是網路上教人如何用籃子誘捕野鳥的教學影片。原來就連貓咪，都懂得利用防疫期間「用功」，令人不禁捧腹大笑。

這隻貓咪看Youtube學捕鳥的影片，在Instagram上受到許多網友們的讚賞，如今已獲得兩萬多點閱。

許多網友們也在影片下方留言：「好可愛」、「聰明的孩子」，以及許多大笑的表情符號。