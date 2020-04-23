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2領角鴞幼鳥 萌翻北觀處

聯合晚報 / 記者游明煌／基隆報導
白沙灣神秘湖民眾撿到兩隻領角鴞幼鳥。圖／北觀處提供
白沙灣神秘湖民眾撿到兩隻領角鴞幼鳥。圖／北觀處提供

有遊客在新北市石門區觀光局北觀處附近神秘湖，撿到兩隻從鳥巢掉落的領角鴞幼鳥，北觀處人員發現，兩隻是眼睛都還沒睜開的雛鳥，通報動保處動保人員帶回照顧。北觀處人員說，雛鳥可愛的令人無法置信。

北觀處副處長金玉珍說，20日在白沙灣神秘湖生態步道散步的遊客，送來兩隻不慎落巢的雛鳥，引起一陣騷動。北觀處聯繫新北市動保處三芝動物之家，動保人員表示，這兩隻應是出生不到一星期的領角鴞，希望將兩隻幼雛放回巢中，回到親鳥身邊。

金玉珍表示，民眾可能也不知巢位在哪裡，北觀處也無法尋找，兩隻雛鳥瘦小軀體虛弱顫抖，一隻奄奄一息，另一隻不斷發出微弱的「咯」聲，三芝動物之家派人帶回由獸醫照顧，大家才鬆了一口氣。

金玉珍指出，神秘湖生態相當豐富，發現二級保育類野生動物領角鴞幼鳥，很讓人驚喜，證明已在這裡樹林裡築巢，繁殖下一代，幼鳥可愛的令人無法置信，動作療癒，看了都好心動，希望大家多來神秘湖走走。聽聞北海岸多猛禽、貓頭鷹，終於證實了。

北觀處說，落巢的原因很多，處理方式是先觀察幼雛狀況，如健康、無外傷，想辦法放回巢中，可讓親鳥照顧，但有明顯外傷，送動保相關單位處理，不要帶回家飼養，以免感染疾病或不會照顧。

白沙灣神秘湖民眾撿到2領角鴞幼鳥，北觀處：被療癒了。圖／北觀處提供
白沙灣神秘湖民眾撿到2領角鴞幼鳥，北觀處：被療癒了。圖／北觀處提供
白沙灣神秘湖民眾撿到2領角鴞幼鳥，北觀處：被療癒了。圖／北觀處提供
白沙灣神秘湖民眾撿到2領角鴞幼鳥，北觀處：被療癒了。圖／北觀處提供

動物之家

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