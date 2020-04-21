柴犬打瞌睡呈現怪異姿勢 飼主：你是工作累垮的上班族嗎？

近期，網路上出現了這麼一支影片，影片中白色的柴犬趴在小小的茶几上睡覺，萌翻眾人。飼主也在影片上加了註解：「你是因為工作太累，在桌子上打瞌睡的上班族嗎？」

原來這隻柴犬名叫哈魯（はる），出生於2019年8月24日，在網路上擁有六千多名追蹤者。

這支影片一貼出，哈魯可愛的模樣也引起許多網友紛紛留言：「辛苦了！」、「第一次看到這樣睡覺的狗狗」、「看久了自己都變得想睡了，表情好可愛喔，腳不會累嗎？」、「感覺睡得很舒服。」