吃營養、練腿力 象龜寶寶成功孵育登歐洲季刊

台北市立動物園2013年起調整亞達伯拉象龜的營養攝取、活動場域，順利在三年前替象龜夫妻「帥哥」、「中中」配對繁殖成功，透過人工孵化箱，順利孵出健康的象龜寶寶，目前2歲小象龜穩定成長中，這段過程還受邀登上歐洲動物園暨水族館會季刊「ZOOQUARIA」。

園方表示，雖然象龜過去都有交配行為，卻始終沒有成功繁殖，經保育員長期觀察，發現象龜體型笨重龐大，推斷缺乏良好腿力，才無法正常交配。

園方說，保育員從2013年開始，著手改善各項措施，象龜原本的活動場地面過度簡單平整，容易讓牠們「倒頭栽」，新的戶外活動場不僅空間更大，還有接近30度角的丘陵，供象龜探索運動。

餵食方面，園方表示，除了增加營養，調整食物量與樹葉的比例，餵食時也會將樹葉懸掛，讓象龜必須伸長脖子、抬起前腳才吃得到食物，不僅能訓練象龜體力，也能貼近象龜在野外採食的樣貌。