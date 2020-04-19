吃營養、練腿力 象龜寶寶成功孵育登歐洲季刊
台北市立動物園2013年起調整亞達伯拉象龜的營養攝取、活動場域，順利在三年前替象龜夫妻「帥哥」、「中中」配對繁殖成功，透過人工孵化箱，順利孵出健康的象龜寶寶，目前2歲小象龜穩定成長中，這段過程還受邀登上歐洲動物園暨水族館會季刊「ZOOQUARIA」。
園方表示，雖然象龜過去都有交配行為，卻始終沒有成功繁殖，經保育員長期觀察，發現象龜體型笨重龐大，推斷缺乏良好腿力，才無法正常交配。
園方說，保育員從2013年開始，著手改善各項措施，象龜原本的活動場地面過度簡單平整，容易讓牠們「倒頭栽」，新的戶外活動場不僅空間更大，還有接近30度角的丘陵，供象龜探索運動。
餵食方面，園方表示，除了增加營養，調整食物量與樹葉的比例，餵食時也會將樹葉懸掛，讓象龜必須伸長脖子、抬起前腳才吃得到食物，不僅能訓練象龜體力，也能貼近象龜在野外採食的樣貌。
2017年底，母象龜「中中」傳出好消息，在保育員佈置的產房順利產卵，象龜寶寶隔年順利孵化，最近剛滿2歲，各個頭好壯壯。園方說，這項成功繁殖亞達伯拉象龜的經驗，還受邀登上歐洲動物園暨水族館會季刊「ZOOQUARIA」。
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