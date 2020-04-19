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吃營養、練腿力 象龜寶寶成功孵育登歐洲季刊

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
保育員增加食物量與樹葉的比例，好滿足象龜的營養需求。圖／戴為愚、台北市立動物園提供
保育員增加食物量與樹葉的比例，好滿足象龜的營養需求。圖／戴為愚、台北市立動物園提供

北市動物園2013年起調整亞達伯拉象龜的營養攝取、活動場域，順利在三年前替象龜夫妻「帥哥」、「中中」配對繁殖成功，透過人工孵化箱，順利孵出健康的象龜寶寶，目前2歲小象龜穩定成長中，這段過程還受邀登上歐洲動物園暨水族館會季刊「ZOOQUARIA」。

園方表示，雖然象龜過去都有交配行為，卻始終沒有成功繁殖，經保育員長期觀察，發現象龜體型笨重龐大，推斷缺乏良好腿力，才無法正常交配。

園方說，保育員從2013年開始，著手改善各項措施，象龜原本的活動場地面過度簡單平整，容易讓牠們「倒頭栽」，新的戶外活動場不僅空間更大，還有接近30度角的丘陵，供象龜探索運動。

餵食方面，園方表示，除了增加營養，調整食物量與樹葉的比例，餵食時也會將樹葉懸掛，讓象龜必須伸長脖子、抬起前腳才吃得到食物，不僅能訓練象龜體力，也能貼近象龜在野外採食的樣貌。

2017年底，母象龜「中中」傳出好消息，在保育員佈置的產房順利產卵，象龜寶寶隔年順利孵化，最近剛滿2歲，各個頭好壯壯。園方說，這項成功繁殖亞達伯拉象龜的經驗，還受邀登上歐洲動物園暨水族館會季刊「ZOOQUARIA」。

改善亞達伯拉象龜照養模式的過程，還受邀登上歐洲動物園暨水族館會季刊ZOOQUARIA。圖／戴為愚、台北市立動物園提供
改善亞達伯拉象龜照養模式的過程，還受邀登上歐洲動物園暨水族館會季刊ZOOQUARIA。圖／戴為愚、台北市立動物園提供
餵食時將樹葉懸掛，更貼近象龜在野外採食的樣貌。圖／戴為愚、台北市立動物園提供
餵食時將樹葉懸掛，更貼近象龜在野外採食的樣貌。圖／戴為愚、台北市立動物園提供
目前2歲的小象龜們穩定成長中。圖／戴為愚、台北市立動物園提供
目前2歲的小象龜們穩定成長中。圖／戴為愚、台北市立動物園提供
接近30度角的丘陵，供象龜探索運動
接近30度角的丘陵，供象龜探索運動

動物園 北市 夫妻

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