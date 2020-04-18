快訊

中職／蔡英文感謝棒球迷標註老校友 美媒撰文報導

全台十大鬼屋之一外牆突剝落砸4車 車主：怪怪的

沒遊客整個地盤都我的！十幾隻獅子橫躺大馬路睡午覺

聯合新聞網 / 綜合報導
南非克魯格國家公園巡守員，捕捉到獅群躺在馬路中間睡覺的畫面。（取自BBC）
南非克魯格國家公園巡守員，捕捉到獅群躺在馬路中間睡覺的畫面。（取自BBC）

新冠肺炎疫情嚴重，民眾被嚴格限制外出遊玩群聚，南非知名的克魯格國家公園（Kruger National Park ）也暫時歇業，雖然苦了遊客，卻讓園內的獅子得以享受廣大的棲息地和陽光。

每日郵報報導，克魯格國家公園因應疫情，從上個月26日暫時關閉，保育員梭里（Richard Sowry）在西邊的園區目擊一群十幾隻獅子大剌剌地橫躺在大馬路上曬太陽，相當愜意。

由於人的熙來攘往，通常獅子大多待在灌木叢裡，只有冬天的晚上才會出沒在馬路。由於晚上草地被雨露弄濕，獅子其實更喜歡待在乾燥的柏油路上。梭里表示，獅子很聰明，現在知道可以享受無人的馬路，但不太希望牠們覺得這裡是安全的。

截至今日，南非感染新冠肺炎的確診者為2700多人，50人死亡，15日宣布再度展延封鎖期2周。

南非克魯格國家公園內的獅子，享受沒有人類打擾的清淨時刻。（取自BBC）
南非克魯格國家公園內的獅子，享受沒有人類打擾的清淨時刻。（取自BBC）

新冠肺炎 疫情 國家公園 南非

相關新聞

沒遊客整個地盤都我的！十幾隻獅子橫躺大馬路睡午覺

新冠肺炎疫情嚴重，民眾被嚴格限制外出遊玩群聚，南非知名的克魯格國家公園（Kruger National Park ）也暫時歇業，雖然苦了遊客，卻讓園內的獅子得以享受廣大的棲息地和陽光。 每日郵報報導

流浪貓當店長 3成回客為看牠

日本和歌山縣電車貴志車站已故「名譽永遠站長」小玉是隻三彩流浪貓，名聞國際，台東市禾風新棧度假飯店領養約6個月大，黑白混色流浪貓「黑米」當「店長」，每天負責招攬客人及陪住房小朋友玩耍等，今年初上任的黑米人氣旺，讓飯店大廳時時迴盪大人小孩笑聲，今年清明連假回流房客中，有三成是為了看牠。

媽祖生 白海豚現身外傘頂洲

海洋委員會國家海洋研究院發表鯨豚研究成果，台灣海域珍稀白海豚低於65隻，每年媽祖誕辰前後，俗稱媽祖魚的白海豚出沒，前天媽祖誕辰；嘉義縣東石鄉蚵民成峻昨天上午駕膠筏出海，在外傘頂洲附近海域，幸運發現2隻白海豚，在漁筏四周跳躍，不怕人，讓蚵民驚呼連連。

最好的狗狗過世！小女孩心碎寄信 隔天收到「天堂的回信」

無論生離死別，要跟心愛的寵物道別，都會令人難過不已。小女孩Maci從小便跟狗狗Kendal形影不離，可惜年紀老邁的Kendal早前因病離世，結束了牠們互相作伴的日子。Maci對此感到悲傷不已，於是畫了一幅畫送贈給Kendal，沒想到她在隔天竟然收到一封來自天堂的信！

麻醉問題牽涉廣 倡議人已刪除提案

動物保護聯盟要求開放對動物實施麻醉由非獸醫執行，引發議論。動物保護聯盟表示，動物麻醉問題牽涉範圍很廣，已經刪除提案。農委會表示，動物樣態多元，希望外界尊重獸醫專業。

非獸醫可麻醉動物？動保團體提修法惹議

動保法今年將全面檢討，動物保護聯盟提出動保法修正草案，要求開放對動物實施麻醉由非獸醫執行，已由立委舉辦協調會，由農委會徵詢各界意見，引起獸醫界大反彈。

讓非獸醫麻醉動物？ 動保團體：牽涉甚廣已經撤案

動物保護聯盟提出動保法修正草案，其中條文要求開放對動物實施麻醉由非獸醫執行，引發外界議論；動物保護聯盟表示，動物麻醉問題...

不是獸醫也能麻醉動物？ 動保團體提修動保法惹議

動保法今年將全面檢討，動物保護聯盟提出動保法修正草案，其中條文要求開放對動物實施麻醉由非獸醫執行，日前由立委召開協調會，...

日本網友拍自衛隊戰鬥機 意外捕捉驚奇一幕「飛鳥變子彈」

近期在推特日語圈上出現兩張照片，拍攝了一群飛鳥劃過天空的瞬間。不過，眼尖的網友們發現，這群鳥當中，有許多都沒有張開翅膀，引起他們的好奇。

全台首隻人工照養白犀牛妮妮 生寶寶滿月了

全台首隻人工照養白犀牛「妮妮」升格新手媽媽，順利產下的公犀牛寶寶已滿月。六福村行銷經理黃淑芳說，全園區白犀牛共23隻全國...

無尾熊摸起來像菜瓜布？北市動物園推保母講古線上版

受新冠肺炎疫情影響，台北市立動物園暫停保母講古教育課程，改為線上版，今結合動物園「無」園長話題，以無尾熊為主角推出首波影...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

熱門新聞

再賀零確診！7-11推一日限定「大杯熱美式咖啡買7送7」限量10萬組

祥富水產關門！旗下「八坂丼屋」與「祥順水產」也停業

連續兩日零確診！全家便利商店推一日限定「指定可口可樂第2件0元」

祥富水產17個百貨據點全收 停業首日狀況曝光

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

星二代的代言戰！小S女兒許曦文＆木村拓哉長女Cocomi

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。