沒遊客整個地盤都我的！十幾隻獅子橫躺大馬路睡午覺
新冠肺炎疫情嚴重，民眾被嚴格限制外出遊玩群聚，南非知名的克魯格國家公園（Kruger National Park ）也暫時歇業，雖然苦了遊客，卻讓園內的獅子得以享受廣大的棲息地和陽光。
每日郵報報導，克魯格國家公園因應疫情，從上個月26日暫時關閉，保育員梭里（Richard Sowry）在西邊的園區目擊一群十幾隻獅子大剌剌地橫躺在大馬路上曬太陽，相當愜意。
由於人的熙來攘往，通常獅子大多待在灌木叢裡，只有冬天的晚上才會出沒在馬路。由於晚上草地被雨露弄濕，獅子其實更喜歡待在乾燥的柏油路上。梭里表示，獅子很聰明，現在知道可以享受無人的馬路，但不太希望牠們覺得這裡是安全的。
截至今日，南非感染新冠肺炎的確診者為2700多人，50人死亡，15日宣布再度展延封鎖期2周。
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