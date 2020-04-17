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最好的狗狗過世！小女孩心碎寄信 隔天收到「天堂的回信」

香港01 / 記者胡巧欣／綜合報導
小女孩寄信給過世狗狗，竟收到來自天堂的回信。圖擷自facebook
小女孩寄信給過世狗狗，竟收到來自天堂的回信。圖擷自facebook

無論生離死別，要跟心愛的寵物道別，都會令人難過不已。小女孩Maci從小便跟狗狗Kendal形影不離，可惜年紀老邁的Kendal早前因病離世，結束了牠們互相作伴的日子。Maci對此感到悲傷不已，於是畫了一幅畫送贈給Kendal，沒想到她在隔天竟然收到一封來自天堂的信！

4歲的小女孩Maci從小便跟狗狗Kendal一起生活，牠們一起玩耍、一起睡覺，天天形影不離。Maci的媽媽Crystal接受訪問指出，「Maci彈琴時，Kendal總會躺在她身邊」。

可惜她們最近不得不面臨分離，Kandal上星期因健康出現問題，牠與病魔連日搏鬥，最終還是返魂無術。Maci為Kendal的離開感到非常傷心，在她情緒平復下來後，她執筆畫了一幅畫，希望把它送贈給天堂的Kendal。

「我告訴她可以把畫交給郵差，他會把畫送到天堂去。」Crystal嘗試把希望寄託給郵差。翌日早上，Maci看到郵差到來，馬上帶著那張珍貴的畫跑出去。郵差沒有令Maci失望，答應她會把畫交到Kendal手中。

第二天早上，郵差再次拜訪Maci家，並帶了一封信給她。寄件者竟然是來自天堂的Kendal，當Maci知道Kendal寄信給她後，當場興奮不已！

簡單幾個字令Maci的心裡充滿暖意，看著Kandal的信，Maci似乎已經能從傷痛裏重新振作。Crystal非常感謝郵差的幫忙，如此迅速地送上一封回信，令Maci能重新振作起來。

小女孩Maci從小便跟狗狗Kendal一起生活。圖擷自facebook
小女孩Maci從小便跟狗狗Kendal一起生活。圖擷自facebook

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文章授權轉載自《香港01》

寵物 郵差

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