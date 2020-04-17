日本網友拍自衛隊戰鬥機 意外捕捉驚奇一幕「飛鳥變子彈」

近期在推特日語圈上出現兩張照片，拍攝了一群飛鳥劃過天空的瞬間。不過，眼尖的網友們發現，這群鳥當中，有許多都沒有張開翅膀，引起他們的好奇。

根據J-town報導，這張照片其實是由一名40歲的男性網友在福岡縣的航空自衛隊築城基地附近拍下。這名網友是戰鬥機的愛好者，在拍攝戰鬥機的空檔正好捕捉了這張鳥群將身子縮成一球的照片。

許多網友看了這張照片，紛紛大感驚奇：「咦？翅膀呢？」、「飛彈？」、「我還以為是魚耶」、「我看倒像熱狗」，還有人聯想力爆發，直接貼出憤怒鳥的圖片來比喻。

這名拍下照片的網友表示，這種鳥是鵯鳥（日語又稱白頭鳥），這種鳥會藉由揮舞翅膀上升，又將翅膀閉合來進行彈道飛行，快要下墜時再揮舞翅膀，因此飛行時會呈現波型軌道不斷上下起伏。