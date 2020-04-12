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迷人外表下竟暗藏超能力？動物寶寶生存秘辛大公開

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
為了讓媽媽能自由移動覓食，無尾熊寶寶必須自己抱緊。圖／台北市立動物園提供
為了讓媽媽能自由移動覓食，無尾熊寶寶必須自己抱緊。圖／台北市立動物園提供

動物剛出生的迷你模樣，總讓人忍不住驚呼「好可愛！」但當面對野外生存挑戰，動物寶寶迷人外表背後，都藏有特殊超能力。像是草食性動物一出生就要學會走路、在水中出生的河馬寶寶，必須立刻學會游泳，為了生存，激發出不同的特殊潛能。

台北市立動物園推出動物寶寶超能力集錦，園方表示，人類一般在一歲左右才開始學會行走，但台灣野山羊、伊蘭羚羊、非洲野驢等草食性動物寶寶，為了躲避野外掠食者威脅，出生後30分鐘內就會站立並且行走，短時間內跑得夠快，才能保住性命。

另外也有動物寶寶天生就是游泳好手，園方說，大河馬媽媽會在水中生產，河馬寶寶一出生就必須學會游泳；河狸寶寶屬於早熟型，生下來眼睛就是張開的，也能立刻下水游泳；水獺寶寶也在2個月大時，就開始跟著媽媽學游泳，不用多久時間，就能看到這些動物寶寶在水中游泳的模樣。

今年初剛在園內出生的棉頭絹猴寶寶，也擁有多數靈長類寶寶「抱緊處理」的技能，出生沒幾天，就能看見牠們抓著爸媽，在樹梢間穿梭的模樣。此外，無尾熊、穿山甲、二指樹獺動物寶寶，也能靠自己的力量攀附在爸媽身上，讓家長帶著牠們四處移動。

園方說，這些動物寶寶出生後還無法獨立生存，需要爸媽無時無刻的照顧餵食，為了讓爸媽能自由移動覓食，想搭乘「免費嬰兒車」的寶寶們，必須自己抓緊爸媽，才能獲得最完善的照顧。

為躲避掠食風險，草食性動物寶寶，出生後30分鐘內必須要會站立並且行走，圖為非洲野驢。圖／台北市立動物園提供
為躲避掠食風險，草食性動物寶寶，出生後30分鐘內必須要會站立並且行走，圖為非洲野驢。圖／台北市立動物園提供
台灣野山羊寶寶必須跟著媽媽翻山越嶺。圖／台北市立動物園提供
台灣野山羊寶寶必須跟著媽媽翻山越嶺。圖／台北市立動物園提供
想要搭乘「免費嬰兒車」的寶寶們，必須自己抓緊爸媽，圖為黑猩猩。圖／台北市立動物園提供
想要搭乘「免費嬰兒車」的寶寶們，必須自己抓緊爸媽，圖為黑猩猩。圖／台北市立動物園提供
靈長類寶寶都擁有「抱緊處理」技能，圖為黑猩猩。圖／台北市立動物園提供
靈長類寶寶都擁有「抱緊處理」技能，圖為黑猩猩。圖／台北市立動物園提供

河馬 無尾熊

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