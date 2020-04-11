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8個月大熊貓寶寶被繩纏頸窒息死 飼養員7小時後才發現

香港01 / 李納德
熊貓寶寶祿祿仔玩吊球時被繩纏頸死亡。（微博圖片）
熊貓寶寶祿祿仔玩吊球時被繩纏頸死亡。（微博圖片）

日前香港海洋公園大熊貓盈盈樂樂成功自然交配，結果順利有望年內添丁，但昨晚（10日）中國大熊貓保護研判中心則公佈令人心痛的消息，一隻只有8個月大的大熊貓「祿祿仔」，在淩晨時分玩吊球時被繩子纏頸，掙扎數分鐘後死亡，至翌日早上飼養員才發現意外，延遲了7小時。消息令中國網友暴怒，再次質疑中心太早讓熊貓母子分離，而且屬於嚴重失職，「一味追求數量，你們已經失去了保護的初心」。

中國大熊貓保護中心昨晚在官方微博發文，交代一起熊貓死亡事件。事發於9日淩晨2點，只有8個月大雌性大熊貓「祿祿仔」（2019年8月10日出生），在神樹坪基地幼兒園室外運動場獨自爬上有吊球玩具的木架上玩。隨後牠將繩子繞到自己身上，出現掙扎行為，數分鐘後不再動。

中心解釋當時是深夜，祿祿仔纏繞體位和木架休息位置很難分得清，所以夜班巡邏員未發現。而清晨飼養員在參觀通道遠距離觀察，看到多數熊貓寶寶在睡覺也沒發現出事，直到早上9時進入運動場，才見到祿祿仔頸部和前肢纏繞掛著吊球玩具的繩。獸醫到場證實牠已經死去一段時間。

中心稱對祿祿仔的死感痛心，承認安全管理上有一定疏漏，稱會加強夜間巡查。一隻半歲多的貓熊寶寶枉死尤如在微博丟下震撼彈，大批網友湧入留言稱中心嚴重失職，又重提中心硬要搞「集中幼稚園」，強迫熊貓母子／母女過早分離，而且事件屬「工作上的重大失誤」，不能發文就可了事。

甚至有「貓粉」表示，他們凌晨看直播，兩點時寶寶已經躺在那了，「早上９你們發現了嘛，垃圾！」，質疑為什麼飼養員不是24小時輪班。這班憤怒熊貓粉甚至說要給國務院督查組寫舉報信，又建議一眾熊貓粉建一個微信群，一起看所有熊貓寶寶的直播，一發現問題要馬上舉報。

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文章授權轉載自《香港01》

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